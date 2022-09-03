«Зеленые» в Германии выступили за передачу Украине оружия из запасов бундесвера

Германская партия «Союз-90»/«зеленые» выступает за продолжение поставок оружия на Украину, при необходимости следует передавать оружие «из запасов бундесвера и промышленности», говорится в предложении федерального исполнительного комитета для октябрьского съезда партии.

«Мы понимаем, насколько жизненно важна гражданская и военная оборона, – приводит ТАСС со ссылкой на Funke текст документа. – Поэтому мы поставляем оружие на Украину и хотим продолжать это делать».

Как утверждается в документе, «военные никогда не приносят решения, но иногда они создают временные границы, в которых конфликты могут быть разрешены политическим путем в рамках мирового порядка, основанного на правилах».

Сопредседатель партии Омид Нурипур подтвердил жесткую позицию в отношении Москвы, назвав нынешние события в Украине «историческим поворотным моментом для мирного порядка в Европе». Нурипур заявил, что «война болезненным образом показывает» недопустимость «зависимости от российского газа», которая возникла при «прежних правительствах».

Из-за этой «ошибки» сейчас Германии приходится «принимать трудные решения», которые правящая «коалиция не предусмотрела». «Но мы принимаем их, для народа этой страны», – сказал он.

Напомним, министерство по делам экономики и защиты климата сообщило, что Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму 686 млн евро. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что бундесвер столкнулся с «абсолютным дефицитом». Однако канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине скорые поставки ПВО, радаров и БПЛА.

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