 

Администрация США одобрила продажу Тайваню вооружений

03.09.2022, 6:00, Новости дня
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Продажа Тайваню вооружений и предоставление технических услуг на 1,1 млрд долларов одобрены, сообщили Госдеп и входящее в Пентагон ведомство, отвечающее за поставки военной техники за рубеж.

Речь идет о трех контрактах. Первый (на 665,4 млн долларов) предусматривает поставки оборудования, а также логистическую поддержку для радилокационных станций Тайваня. В соответствии со вторым контрактом (355 млн долларов) Тайвань получит 60 противокорабельных ракет AGM-84L Harpoon Block II и четыре ракеты ATM-84L-1 Harpoon Block II. Третий контракт (85,6 млн долларов) включает поставку 100 тактических ракет «воздух – воздух» AIM-9X Block II Sidewinder. 

Разрешение, которое должен дать Госдеп, получено, Белый дом сообщил об этом Конгрессу США. У Конгресса есть месяц на изучение новых соглашений и их возможное блокирование, передает ТАСС.

Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что планы США продать Тайваню вооружения ставят под серьезную угрозу дальнейшие китайско-американские отношения. «Соединенные Штаты вмешиваются во внутренние дела Китая и подрывают суверенитет и интересы безопасности Китая», – сказал он.

Напомним, ситуация в регионе обострилась после визита спикера Ппалаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Посольство Китая в США выступило против любого рода официальных связей между США и Тайванем.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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