Еврокомиссия обиделась на «цинизм» России

Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер утверждает, что Газпром решил прекратить поставки газа по «Северному потоку» под надуманным предлогом.

Как сказал Мамер, заявление Газпрома «является подтверждением его ненадежности как поставщика». Кроме того, сложившуюся ситуацию он считает «подтверждением цинизма России, которая предпочитает жечь газ в факелах», а не исполнять «контрактные обязательства», передает ТАСС.

Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.

—