Мнение: “Северный Поток” остановлен на неопределенный срок
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"Газпром" объявил, что "Северный Поток" остановлен на неопределенный срок. Очередная неисправность.
В ответ на попытки западных спонсоров нацистов установить верхнюю планку цен на нефть, "Газпром" решил помочь с установлением нижней планки цен на газ.
Ранее Медведев анонсировал газ по 5000 за 1000 кубометров в ближе к зиме. И это еще пока украинскую ГТС не уничтожили/отключили.
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Источник: Colonel Cassad
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