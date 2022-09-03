Мнение: “Северный Поток” остановлен на неопределенный срок

"Газпром" объявил, что "Северный Поток" остановлен на неопределенный срок. Очередная неисправность.

В ответ на попытки западных спонсоров нацистов установить верхнюю планку цен на нефть, "Газпром" решил помочь с установлением нижней планки цен на газ.

Ранее Медведев анонсировал газ по 5000 за 1000 кубометров в ближе к зиме. И это еще пока украинскую ГТС не уничтожили/отключили.

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