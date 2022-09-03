 

По случаю покушения на Киршнер пятницу объявили в Аргентине нерабочим днём

03.09.2022, 5:26, Разное
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Полиция Буэнос-Айреса арестовала 35-летнего бразильца, который наставил пистолет на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, передаёт Bloomberg. Президент страны Альберто Фернандес назвал инцидент «покушением на жизнь» Киршнер, объявив пятницу нерабочим днём.


Twitter

В Аргентине арестовали мужчину, наставившего пистолет на вице-президента страны Кристину Киршнер, когда она приветствовала сторонников возле своего дома в Буэнос-Айресе, пишет Bloomberg. 

Как отмечает новостное агентство, на видеозаписи, появившейся в социальных сетях в четверг вечером, видно, как мужчина подходит на расстояние нескольких сантиметров к вице-президенту и нажимает на курок пистолета, который по какой-то причине не выстрелил. 

Президент Аргентины Альберто Фернандес назвал инцидент «покушением на жизнь» Киршнер и призвал аргентинцев работать на благо мирного общества. «Мы обязаны восстановить демократическое сосуществование, нарушенное разжиганием ненависти», — отметил глава государства. В связи с покушением Фернандес объявил пятницу нерабочим днём, заявив, что «событие является чрезвычайно серьёзным».

Осудили нападение на вице-президента представители как правительства, так и оппозиции. Сенаторы от обеих сторон сфотографировались вместе в конгрессе, продемонстрировав поддержку вне партийной линии. Bloomberg указывает на сильную поляризацию общества в Аргентине после «многих лет экономического кризиса и политических распрей». Даже правящая коалиция, как сообщается, разделена между крайне левыми сторонниками Киршнер и более умеренными последователями Фернандеса. 

Бывший президент и политический оппонент Киршнер Маурисио Макри также осудил инцидент, попросив органы безопасности как можно скорее прояснить события вокруг покушения. 

Злоумышленника арестовали на месте происшествия. По сообщениям местных средств массовой информации, им оказался 35-летний бразилец, проживающий в Аргентине, у которого был опыт ношения оружия. Министр иностранных дел Бразилии Карлос Франка заявил, что посольство страны в Буэнос-Айресе внимательно следит за развитием ситуации. 

Как пишет Bloomberg, толпы людей собирались у дома Киршнер после того, как на прошлой неделе федеральный прокурор потребовал для бывшего президента страны 12 лет тюрьмы и пожизненный запрет занимать государственные должности в рамках судебного процесса по делу о коррупции. Вице-президента обвиняют в мошенничестве и руководстве «незаконной ассоциацией», в которую входили государственные чиновники и бизнесмены, чьи компании получили многочисленные контракты на общественные работы, когда она занимала пост президента Аргентины с 2007 по 2015 год.

Сама Киршнер неоднократно отрицала свою вину, называя обвинения политически мотивированными. 


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