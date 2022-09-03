 

Не оплошность, а «пророссийская дезинформация» — немецкий МИД вступился за Бербок

03.09.2022, 5:25, Разное
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В МИДе Германии назвали «пророссийскую дезинформацию» причиной широкой критики главы ведомства Анналены Бербок, пишет Der Spiegel. Ранее Бербок заявила, что обещала украинцам поддерживать их столько, сколько им будет нужно, и поэтому хотела бы сдержать своё обещание — независимо от того, что думают её немецкие избиратели. Поведение политика раскритиковали не только немецкие коллеги: постом со спорным заявлением Бербок в течение нескольких часов поделились тысячи возмущённых пользователей соцсетей.


AP

В Мнистерстве иностранных дел Германии сообщили, что критика заявления его главы Анналены Бербок об Украине была вызвана «пророссийской дезинформацией». «Классика: нарезанное видео, искажающее смысл, раскручивается пророссийскими аккаунтами, и киберблюдо быстрого приготовления готово — массовая дезинформация, — написал в четверг в Twitter уполномоченный МИД ФРГ по стратегическим коммуникациям Петер Птассек. — Неужели мы позволим так дёшево нас разделить? Я так не думаю». Его сообщение опубликовал официальный Twitter-аккаунт министерства иностранных дел, пишет Der Spiegel.

Бербок попала под шквал критики из-за заявления, сделанного в преддверии неофициальной встречи министров иностранных дел ЕС в Праге. Она объяснила по-английски, что обещала украинцам поддерживать их столько, сколько им будет нужно, и поэтому хотела бы сдержать своё обещание — независимо от того, что думают её немецкие избиратели.

«Альтернатива для Германии» и Левая партия обвинили политика партии «Союз 90 /Зелёные» в игнорировании воли избирателей. Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель призвала к отставке Бербок: «Тому, кто явно плюёт на интересы избирателей в Германии, больше не место на министерском посту», — написала она в Twitter. Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен отметила в своём аккаунте, что министр иностранных дел, отвергающий дипломатию и действующий под девизом «Украина прежде всего, а на граждан неплевать», является «полной катастрофой».

Критика в адрес Бербок звучала и от представителей ХДС. Например, депутат бундестага Норберт Рёттген посоветовал ей выбирать хорошую аргументацию вместо ультимативных заявлений.

Как отмечает издание, пост с отрывком видео, на котором Бербок делает противоречивое заявление, распространился в Twitter в среду вечером. В течение нескольких часов им поделились тысячи пользователей.

Во время панельной дискуссии в Праге Бербок также предупредила о расколе западных демократий. В этой связи она заверила, что солидарна как с народом Германии, так и с народом Украины, передаёт Der Spiegel.


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