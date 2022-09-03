 

Молодое лицо бросившего жену Николаева вызвало вопросы: Где усы?

03.09.2022, 4:55, Разное
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В последнее время вокруг семьи известного артиста витает много тревожных слухов: поговаривают, что в его отношениях с Юлией Проскуряковой не все гладко. Даже в день рождения супруги Игорь Николаев дал фанатам повод об этом думать, поздравив ее весьма неоднозначной песней “Ну зачем мы ссоримся”.

На днях, к слову, стало известно, что музыкант бросил свою молодую жену: судя по всему, его наконец-то настигло вдохновение, и он решил гастролировать по стране. Ну, а Юлия Проскурякова, скорее всего, в это время занимается воспитанием дочери Вероники. Девочка родилась на свет в 2015-м году, а значит, уже должна пойти в школу. Но никто из ее родителей в День знаний не поделился столь радостным событием в социальных сетях.

Зато Игорь Николаев показал архивный снимок со своим отцом. “1 сентября. Остров Сахалин. Папа ведет меня в школу”, – так он подписал фотографию. В кадре – еще совсем молодой артист в школьной форме и с цветами, а главное – без растительности на лице! Забавно, но публика настолько привыкла наблюдать кумира с его фирменными волосками на верхней губе, что их отсутствие вызывает вопросы!

“Не понимаю, где усы…”. – написали в комментариях фанаты музыканта.

Но еще большее недоумении у народа вызвал тот факт, что в микроблоге звезды не было ни одного упоминания о походе в школу дочери Игоря Николаева, а ведь она уже совсем взрослая: неужели родители решили продлить девочке детство?


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