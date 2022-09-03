Мнение: И вагон плацкартный меня нес в Новую Каховку (с)

РБК. 2 сентября. “Украинские войска вновь нанесли удар по жилому сектору подконтрольной российским войскам Новой Каховки в Херсонской области, сообщил «РИА Новости» представитель администрации города Руслан Агаев. «Попало в результате ракетного удара на улицу Калинина. Горит дом, частный дом», — уточнил он. Огонь тушат пожарные”.

АиФ. 2 сентября. В Новой Каховке заявили о разрушении водного элеватора после обстрела ВСУ

Лента. ру. 29 августа. В Новой Каховке опровергли массовую эвакуацию населения. Глава Каховского района Леонтьев опроверг массовую эвакуацию населения из Новой Каховки.

…И мы с тобою влюблены.