 

Мнение: И вагон плацкартный меня нес в Новую Каховку (с)

03.09.2022, 4:49, Разное
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РБК. 2 сентября. “Украинские войска вновь нанесли удар по жилому сектору подконтрольной российским войскам Новой Каховки в Херсонской области, сообщил «РИА Новости» представитель администрации города Руслан Агаев. «Попало в результате ракетного удара на улицу Калинина. Горит дом, частный дом», — уточнил он. Огонь тушат пожарные”.

АиФ. 2 сентября. В Новой Каховке заявили о разрушении водного элеватора после обстрела ВСУ

Лента. ру. 29 августа. В Новой Каховке опровергли массовую эвакуацию населения. Глава Каховского района Леонтьев опроверг массовую эвакуацию населения из Новой Каховки.

…И мы с тобою влюблены.

Источник: Размышления вольного социолога


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