Мнение: О сенсации сентября… Европа запросила пощады?

Ну вот, сентябрь ещё только начался, а «сенсация месяца», можно сказать, уже состоялась. И пришла как раз оттуда, откуда её совсем не ждали. С другой стороны, объективно именно там и могло найтись слабое звено Евросоюза, учитывая всю гамму сложившихся обстоятельств и прочих тонких моментов.

А где тонко, там и рвётся ©

Не буду интриговать долго. Этим «слабым звеном» оказалась… Германия. Страна с наивысшей экономической и, главное, политической зависимостью от российского газа. Немудрено, что именно немецкие политики, действующие, а не отставные, заговорили первыми всерьёз о поисках мира и компромисса.

Причём не какие-то партийные бонзы из «купленных Москвой» AfD или чего-то подобного. Не из оппозиции даже. Нет, именно из правящей коалиции. Более того, из партии, представитель которой занимает ныне должность канцлера ФРГ.

Сразу несколько депутатов от Социал-демократической партии Германии, которая входит в правящую «тройку» наряду с «зелёными» и Свободной демократической партией Германии (СвДП), выступили за инициативу о прекращении военных действий на Украине. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на участников закрытого заседания фракции СДПГ в бундестаге в Дрездене.

«Нам нужна мирная инициатива от СДПГ», — сказал представитель фракции по экономической политике Бернд Вестфаль. По его словам, «все участники должны признать, что в войне не бывает победителей». «Человеческие страдания, разрушенная инфраструктура и падение благосостояния для всех должны привести к более разумным решениям в XXI веке», — считает политик. Он назвал СДПГ «партией мира», которая «должна придать этому импульс». И был в этом не одинок. по данным издания, аналогичные заявления сделали депутаты Нина Шер и Ральф Штегнер. Последний призвал не сводить всё к поставкам оружия, а проявить дипломатическую и политическую активность. Spiegel отмечает, что на заседании никто не выступил с возражениями.

Ранее представитель той же партии Олаф Шольц отвергал саму возможность признания «навязанного мира» для Украины. Но в последние дни он стал более реалистично смотреть на некоторые вещи. В частности, на днях он заявил, что сейчас для ФРГ было бы «безответственным» отказываться от российского газа. Также он сообщил на встрече в Эссене, что намерен продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Так что инициатива однопартийцев, не исключено, является пробным шаром на пути к дальнейшим шагам в направлении мира

И всё это происходит с одной стороны на фоне бодрых заявлений о быстром заполнении ПХГ на зиму даже с опережением графика, а с другой — в условиях продолжения «технических сложностей» с прокачкой газа по «Северному потоку — 1».

Ой, а что случилось-то?

С чего вдруг начали проявляться зачатки realpolitik у части правящей коалиции?

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