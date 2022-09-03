Инспекторы МАГАТЭ якобы увидели на ЗАЭС всё, что хотели — но Киев работой миссии не доволен

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что его миссия осмотрела всё, что было нужно, на АЭС в Запорожье. 5 из 14 инспекторов останутся там для дальнейшей работы. Но Владимир Зеленский раскритиковал их за то, что они не настаивали на «демилитаризации» объекта, пишет Le Monde.



AP

До последнего момента для миссии МАГАТЭ чинились всё новые препятствия, но всё же она смогла добраться до Запорожской АЭС, пишет Le Monde. Этот визит стал первым за всю историю существования организации, когда её специалисты пересекали фронт сражений, чтобы проверить состояние атомной электростанции.

После четырёх-пяти часов визита глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что они осмотрели всё, что требовалось, включая помещения реакторов, системы экстренного оповещения, залы управления. Но при этом, по его словам, работа команды только началась. Он отметил, что физическая целостность электростанции несколько раз была нарушена. И такого, по его словам, больше нельзя допускать.

5 из 14 инспекторов МАГАТЭ остались на АЭС, они будут там продолжать работы по оценке ситуации до воскресенья или понедельника. Кроме того, МАГАТЭ надеется, что им удастся обеспечить постоянное присутствие своих сотрудников на станции.

Но Украина осталась недовольна визитом МАГАТЭ. В частности, Зеленский раскритиковал специалистов агентства за то, что они не затрагивали вопрос о «демилитаризации» площадки, который Киев считает ключевым и о котором Зеленский говорил на встрече с Гросси.

Как отмечает автор статьи, миссия инспекторов сразу была довольно сложной. За несколько часов до их прибытия Энергодар снова обстреляли. Киев обвинил в обстрелах Москву, которая якобы так пыталась помешать работе экспертов. А Москва заявила, что Украина отправила в регион две подрывные группы. Плюс миссии не дали свободного прохода на территорию, инспекторам пришлось стоять в очереди на КПП.

И всё же миссия состоялась. Сейчас продолжает работать только один из шести реакторов АЭС. Как отмечает издание, Запорожская АЭС контролируется российскими военными, но там по-прежнему работают украинские специалисты. Рафаэль Гроссии сказал, что они находятся в сложной ситуации, и отметил их «невероятный профессионализм».

Сама миссия МАГАТЭ состояла из 14 инспекторов из Польши, Литвы, Сербии, Китая, Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики и Северной Македонии. У миссии была техническая задача оценить состояние АЭС. Как отмечал Гросси: «Цель моей миссии — избежать ядерного происшествия. Я надеюсь, что наше присутствие на месте окажет если не сдерживающее действие, то пойдёт во благо. Мы сможем сказать, что конкретно происходит, дать официальные и беспристрастные рекомендации».

За последнее время по Запорожской АЭС неоднократно наносились удары. Киев обвиняет Москву в том, что она разместила там сотни солдат. На прошлой неделе электростанцию на время отключили от электросетей, поскольку были повреждены линии электропередачи.

В свою очередь, и Международный комитет Красного Креста призывает к прекращению каких-либо операций вокруг АЭС: «Малейший просчёт может спровоцировать разрушения, о которых мы будем сожалеть десятилетиями». И в случае утечек радиации практически невозможно будет поставлять гуманитарную помощь, пишет Le Monde.