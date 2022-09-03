 

Еле свожу концы с концами: сыновья Краско вытягивают из старика последнее

03.09.2022, 3:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Несмотря на солидный возраст, актер рассказывает, что находится в отличной форме. Пенсионером он себе совсем не считает и продолжает играть в театре и даже планирует поехать на гастроли.

“Горю желанием сыграть что-то новое в театре. Например, Фирса в “Вишневом саде”. Эту роль в “Современнике” играл мой любимый Валя Гафт. Кстати, у меня и тапочки для Фирса есть… “

Такое рвение к творчеству связано не только с внутренним желанием, но и с финансовыми вопросами семьи Краско. Актер еле сводит концы с концами, но при этом поддерживает двух младших сыновей. Он признается, что сам очень экономный и один прожил бы и на пенсию.

Иван Иванович был женат четыре раза, последний брак распался несколько лет назад. Молодая супруга была младше на 60 лет, но детей мужчине не родила. А вот от третьей супруги — Натальи Валь — у мужчины двое детей: Иван и Федор. Краско считает, что должен их содержать, так как они еще не встали на ноги. Конечно, принято считать, что сыновья не должны тянуть из старика последнее, но в их семье такой расклад уже устоялся.

Актер говорит,
что мужчине в 60 лет не дело сидеть на пенсии. Он бы с радостью поехал и
путешествовать, если бы была такая возможность. А лежать на диване — так и с
ума можно сойти:

“Не понимаю, почему пенсионерам, которые сидят
дома, делают прибавки к пенсии, а работающим пенсионерам – нет?”, заканчивает Краско


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01.21 / В РПЦ объяснили, почему отдельные храмы пользовались на Крещение жидкостью ритуальной святосодержащей «Святая вода»

21.01.22 / Анастасия Ивлеева повторно заболела коронавирусом

08.12.21 / Мнение: Ждем офицера связи!

18.03.21 / Еще по одной: Кендалл и Кайли Дженнер пьют текилу и делают друг другу макияж

22.05.22 / Счастлив он – Личное мнение

21.07.22 / Володин рассказал о целях Байдена в Украине

18.01.22 / Скандалы: Новый друг Александра Беглова

03.09.20 / Михаил Ефремов признал вину в смертельном ДТП

12.03.21 / Эмили Ратажковски впервые стала мамой

08.07.22 / В ГИБДД предложили ввести параллельную систему оплаты штрафов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика