 

На всех станциях МЦК запускают систему Face Pay в тестовом режиме

03.09.2022, 3:30, Разное
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Год назад на всех станциях московского метро заработал сервис Face Pay. Он позволяет пассажирам оплачивать проезд при помощи системы распознавания лица. Ни в одном городе мира в таком масштабе не работает эта система, как в Москве.

Поскольку сервис пользуется популярностью, мэр Москвы Сергей Собянин поручил расширять внедрение Face Pay, а также делать систему более удобной для москвичей. Так, с 3 сентября она заработает на всех станциях Московского центрального кольца (МЦК) в тестовом режиме.

Оказавшись перед турникетом, у пассажира будет выбор: оплатить проезд картой “Тройка”, билетом “Единый”, банковской картой или воспользоваться сервисом Face Pay. Турникеты с оплатой по биометрии отмечены черным стикером.

“Сейчас в системе более 190 тысяч пользователей, эта цифра растет. Важно, что выбор способа оплаты проезда всегда останется за пассажиром”, – сказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

С 1 сентября к системе уже подключили 15 станций: “Кутузовская”, “Автозаводская”, “Андроновка”, “Балтийская”, “Бульвар Рокоссовского”, “Владыкино”, “Дубровка”, “ЗИЛ”, “Зорге”, “Измайлово”, “Коптево”, “Лихоборы”, “Локомотив”, “Нижегородская” и “Окружная”.

Для использования Face Pay необходимо привязать банковскую карту и “Тройку” к приложению “Метро Москвы”, после этого оплачивать проезд можно будет просто посмотрев в камеру перед турникетом. Денежные средства, равные стоимости проезда, будут списаны со счета автоматически.

“Московский транспорт” напоминает, что в социальных сетях и мессенджерах есть чат-бот Александра. Ее можно спросить обо всем, что происходит в метро, МЦК, на Московских центральных диаметрах (МЦД), в наземном транспорте и на дорогах, а также оставить отзыв о работе какого-нибудь сервиса – например, Face Pay. Чтобы высказаться, необходимо боту отправить фразу “Хочу оставить отзыв”. Самые активные пользователи получают подарки.

Ранее “Дни.ру” писали о появлении системы Face Pay на наземном транспорте Москвы.


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