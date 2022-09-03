 

Миллионам британцев предлагают греться в общественных зданиях — топить дома им больше не по карману

03.09.2022, 2:45, Разное
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Из-за стремительного повышения цен миллионам британцев этой зимой может угрожать «топливная бедность», когда имеющихся у них ресурсов будет не хватать для отопления и обогрева своих домов, предупреждают эксперты. В качестве экстренной меры местные власти планируют использовать имеющиеся в их распоряжении различные общественные здания, куда в холодное время года будут бесплатно пускать всех желающих согреться, пишет The Independent.


AP

После того как британский регулятор в сфере электроэнергетики и газовой промышленности Ofgem объявил, что уже с 1 октября 2022 года потолок цен на электроэнергию вырастет на шокирующие 80% — в среднем примерно до £3549, муниципальные советы начали задумываться о том, как же население сможет согреться этой зимой. И в качестве альтернативного варианта местные власти планируют использовать имеющиеся в их распоряжении различные общественные здания, пишет The Independent.

Новое повышение цен ещё больше увеличит и без того немаленькую максимальную сумму, которую коммунальные предприятия будут вправе взимать со своих клиентов. На данный момент этот порог составляет £1971, поясняется в статье. Причём ожидается, что в последующие месяцы эта сумма продолжит расти на фоне роста мировых цен на газ.

Последствия глобального кризиса, обострившегося в условиях санкций, которые страны Запада ввели против РФ в ответ на её спецоперацию на территории Украины, спровоцировали в Великобритании рекордную за последние 40 лет инфляцию — соответствующий показатель составляет уже 10,1%. Вкупе со стагнацией заработной платы всё это привело к масштабному кризису роста стоимости жизни, пишет The Independent. 

В результате миллионам британцев этой зимой угрожает «топливная бедность», когда имеющихся у них ресурсов будет не хватать для отопления и обогрева своих домов, предупреждают эксперты. От правительства всё активнее требуют принять действенные меры, чтобы вмешаться и предотвратить такую ситуацию, говорится в статье.

На этом фоне набирает популярность идея создания специальных мест для обогрева, куда могли бы обратиться за помощью все, кто в этом нуждается, — по аналогии с существующими в стране благотворительными продуктовыми фондами, которые собирают пожертвования, а затем снабжают малообеспеченных британцев продовольствием и предметами первой необходимости. Предполагается, что в эти места в случае холодной погоды смогут приходить британцы, для которых расходы на отопление собственных домов окажутся неподъёмными, поясняет The Independent. 

В качестве таких мест предлагается использовать различные общественные здания, такие как библиотеки, художественные галереи, общественные центры и помещения разных религиозных организаций. Они могли бы стать убежищем для миллионов семей с низкими доходами, чтобы помочь им пережить холода в сложные времена, когда «цены на энергоносители взлетели до небес», сообщается в статье. 

Муниципальные чиновники в Бристоле и Гейтсхеде приступили к обсуждению идеи по обеспечению доступа нуждающихся жителей в бесплатные общественные тёплые помещения ещё в июле этого года, пишет The Independent. На данный момент аналогичные планы рассматривают также муниципальные советы Лондона, Бирмингема, Данди, Глазго и Абердина. Кроме того, этим заинтересовались власти Эссекса, Йоркшира и Ноттингемшира, говорится в статье. 

Член городского совета Бирмингема Джон Коттон рассказал, что муниципальные власти хотят помочь жителям найти места, куда они могли бы бесплатно зайти и согреться — и для этого уже проводят работу с различными партнёрскими организациями, расположенными в разных районах города. «Не должно быть так, что люди не могут позволить себе отапливать свои дома — однако это реальность, с которой мы сталкиваемся здесь, в Бирмингеме», — констатировал Коттон. 

Городской совет Бристоля был одним из первых, где всерьёз задумались об открытии специальных мест для обогрева с наступлением холодов, поясняется в статье. «Это звучит почти как в военное время, но мы будем сотрудничать с общественными организациями и партнёрами по всему городу, чтобы создать места, куда люди могли бы пойти и согреться осенью, если им это потребуется», — заявил в июне мэр Бристоля Марвин Рис.


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