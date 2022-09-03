США отказались обсуждать ДСНВ с Россией до возобновления инспекций ядерных объектов

Американская администрация не будет вести переговоры по договору об СНВ с Россией, пока не возобновятся инспекции объектов ядерного оружия, передаёт Reuters. По словам представителя Совета национальной безопасности Белого дома, Вашингтон уже пытается работать с Москвой в этом направлении.



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В администрации президента США Джо Байдена заявили, что не намерены вести переговоры по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией, пока стороны не возобновят инспекции объектов ядерного оружия друг друга, сообщает Reuters.

«Первым шагом должно стать возобновление инспекций в рамках существующего нового договора СНВ, и мы пытаемся работать с русскими в этом направлении», —отметил представитель Совета национальной безопасности Белого дома в электронном письме агентству. Аналогичное заявление в отдельном электронном письме сделали в Госдепартаменте США.

В марте 2020 года Москва и Вашингтон договорились прекратить инспекции стратегических ядерных объектов друг друга в связи с пандемией коронавируса. В течение последнего года переговоры о возобновлении инспекций пока не привели к достижению соглашения на фоне напряжённости из-за конфликта на Украине.

На этой неделе средства массовой информации со ссылкой на российских официальных лиц сообщили, что стороны обсуждают возможность проведения заседания консультативной комиссии, на котором обсудят вопросы, связанные с новым договором.

В Вашингтоне на это отреагировали, заявив, что готовы работать с Россией в рамках комиссии «для решения вопросов реализации» и не видят «никаких причин, по которым эти вопросы не могут быть надлежащим образом решены». Обе стороны отметили, что открыты для переговоров о «рамках» нового договора, ограничивающего ядерные арсеналы.

Как напоминает Reuters, вскоре после инаугурации в январе прошлого года Байден договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о продлении договора, срок действия которого истекал 5 февраля 2021 года, ещё на пять лет.

Согласно договору, стороны могут проводить до 18 инспекций в год на объектах стратегического ядерного оружия друг друга, чтобы удостовериться в соблюдении установленных ограничений.

В августе в РФ заявили, что американские санкции, введённые из-за спецоперации на Украине, помешали российским инспекторам получить визы, а российским самолётам — летать в США. «При этом аналогичных препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов не имеется», — подчеркнули в мнистерстве иностранных дел.