 

Небензя указал Гутерришу на невыдачу Вашингтоном виз делегации России на ГА ООН

03.09.2022, 2:26, Новости дня
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Никто из 56 членов российской делегации, которая должна отправиться на Генассамблею ООН, не получил визу в США, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя в письме генсеку организации Антониу Гутерришу.

Визы не получил «никто из 56 российских представителей из основной делегации и передовой группы», а также «журналисты и члены экипажа самолета министра». Небензя указал, что США обязаны обеспечивать возможность участия делегаций в работе ООН, передает ТАСС.

Он попросил Гутерриша «вновь подчеркнуть властям США, что они должны как можно скорее выдать запрошенные визы». Небензя отметил, что в последние месяцы США «постоянно отказывали предоставлять визы на въезд российским делегатам, которые должны были принимать участие в официальных мероприятиях ООН», включая главу МВД Владимира Колокольцева.

Напомним, российская делегация не получила визы США, в результате участие министра внутренних дел РФ в саммите глав МВД в ООН оказалось сорвано.

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от Белого дома и Госдепа выдать визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и делегации. Лавров возглавит делегацию РФ на Генассамблее ООН в сентябре. По соглашению между ООН и США, как страной-хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран-членов организации. В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну. Кроме того, США не раз отказывали в визах российским дипломатам, которые должны были принимать участие в мероприятиях ООН.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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