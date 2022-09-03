 

Пшеницу вывезли только на 13 из 63 покинувших Украину грузовых судов

03.09.2022, 2:26, Новости дня
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По состоянию на четверг порты Украины покинули 63 грузовых судна, но лишь 13 из них перевозили пшеницу, сообщают немецкие СМИ.

Остальные суда в основном везли кукурузу, которая в подавляющем большинстве случаев используется в качестве корма для животных или для производства биотоплива. Кроме того, около 12 судов везли продукты из сои или подсолнечника, их тоже обычно используют для кормления скота, передает ТАСС со ссылкой на Spiegel.

В июле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

Из портов Украины выходят суда с сельхозпродукцией, они следуют к Стамбулу, где представителями Совместного координационного центра проводится их досмотр. Если проверки не выявляют нарушений, суда могут войти в пролив Босфор и далее направиться к конечным точкам маршрутов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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