ЕС обещал ускорить путь к энергетической независимости

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что решение Газпрома прекратить поставки газа по «Северному потоку» не стало неожиданностью.

Мишель заверил, что «использование газа в качестве оружия не изменит решимость ЕС». «Мы ускорим наш путь к энергетической независимости», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.

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