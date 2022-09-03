 

ЕС обещал ускорить путь к энергетической независимости

03.09.2022, 2:25, Новости дня
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Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что решение Газпрома прекратить поставки газа по «Северному потоку» не стало неожиданностью.

Мишель заверил, что «использование газа в качестве оружия не изменит решимость ЕС». «Мы ускорим наш путь к энергетической независимости», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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