 

5 нон-фикшн новинок, которые стоит прочитать

03.09.2022, 2:10, Разное
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«Люблю и понимаю. Как растить детейсчастливыми (и не сойти с ума от беспокойства)», Михаил Лабковский

Новая книга психолога Михаила Лабковского
вышла в свет всего месяц назад и уже стала бестселлером. Это не просто пособие
по воспитанию детей, а психотерапевтический практикум, который поможет
разобраться в себе. Лабковский последовательно рассказывает, как человека с
детства формирует поведение значимых взрослых, каким образом ошибки родителей
могли повлиять на нас и что делать, чтобы не допустить промахов в воспитании
собственных детей. Книга поможет снизить родительскую тревожность и совладать с
самым непоседливым ребенком. Вы найдете рекомендации на все случаи жизни: как
правильно хвалить, можно ли наказывать детей, как «расшифровывать» непослушание
и почему здоровую самооценку малыша важно заложить уже сейчас. Жаль, что эта
книга не появилась раньше — must read для родителей и тех, кто планирует
когда-нибудь ими стать.

«Дневникпофигиста. Тонкое искусство пофигизма на практике», Марк Мэнсон

Марк Мэнсон — автор мирового бестселлера
«Тонкое искусство пофигизма», который помог миллионам людей начать относится к
жизни чуть легче. Легкий язык, юмор и никаких наставлений — только личный опыт
Мэнсона. Он поступает против «позитивного мышления» и считает, что каждый из
нас имеет право на разочарования и неудачи. В них нет ничего страшного. Но
главное — автор делится инструментами, которые лично ему помогли обрести
душевное спокойствие, не переживать из-за каждой мелочи, не впадать в истерику
после ссоры с боссом или партнером, и прекратить «накручивать» себя. Книга
очень отрезвляет — большинство проблем не стоят наших нервов, и это важно
осознать.

«Терапия беспокойства. Как справляться сострахами, тревогами и паническими атаками без лекарств», Бернс Д. Дэвид

Одна из лучших книг, посвященных терапии
тревожного расстройства. Каждый человек сталкивается с этими состояниями:
беспокойство, мыслительная «жвачка», повышенная возбудимость и тревога. Доктор
медицины, психиатр и семейный психолог Бернс Д. Дэвид разработал эффективный
метод обретения душевного равновесия, основанный на приемах
когнитивно-поведенческой терапии. В этой книге вы найдете 40 техник для
снижения стресса и тревоги. С их помощью можно справиться с волнением перед
публичными выступлениями, паническими атаками и даже фобиями. Автор не отрицает
необходимость медикаментозного лечения в некоторых случаях, однако он
рекомендует сначала попытаться проработать психологические зажимы и найти
первоисточник проблем. Уделяйте практикам 10-15 минут в день — результат не
заставит себя ждать.

«Шпаргалка для ленивых любителей истории.Короли и королевы Англии», Александра Маринина

Вы наверняка знаете писательницу Александру
Маринину — еще в 1990-е она прославилась, как автор детективного цикла об
Анастасии Каменской. Теперь Маринина решила сменить жанр — перед вами ее новая
работа, посвященная истории Англии. Однако эта книга совсем не похожа на классическую
историческую литературу — автор не делает упор на датах и событиях, а просто
пересказывает самые яркие моменты из жизни королев и королей от Вильгельма
Завоевателя до Елизаветы II в легком, увлекательном стиле. Вы узнаете множество
интересных фактов о британских монархах и наверняка задумаетесь о роли одной
сильной личности в истории — похоже, что саму Маринину занимает именно эта
тема.

«Подлинная история Анны Карениной», ПавелБасинский

Интереснейшая книга литературоведа и
журналиста Павла Басинского для поклонников романа «Анна Каренина». Жаль, что в
школе нам не преподавали литературу так! Текст читается на одном дыхании: в нем
есть множество любопытных подробностей процесса создания романа и дворянского
быта, культурные и социальные особенности, которые объясняют поступки и
мотивацию героев. Почему Вронский был так холоден к Анне? Почему Каренина не
смогла полюбить собственную дочь? Можно ли считать самоубийство героини
единственным выходом, который предлагал Карениной социум? И почему едва
заметный муж Анны, Алексей Каренин, один из самых ярких героев книги? Самое
интересное, что автор предлагает альтернативный, нестандартный взгляд на
характеры и поведение персонажей. Книга дает возможность по-настоящему глубоко
изучить творчество Толстого — оно покажется еще более великим, чем вы думали!

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