5 нон-фикшн новинок, которые стоит прочитать

«Люблю и понимаю. Как растить детейсчастливыми (и не сойти с ума от беспокойства)», Михаил Лабковский

Новая книга психолога Михаила Лабковского

вышла в свет всего месяц назад и уже стала бестселлером. Это не просто пособие

по воспитанию детей, а психотерапевтический практикум, который поможет

разобраться в себе. Лабковский последовательно рассказывает, как человека с

детства формирует поведение значимых взрослых, каким образом ошибки родителей

могли повлиять на нас и что делать, чтобы не допустить промахов в воспитании

собственных детей. Книга поможет снизить родительскую тревожность и совладать с

самым непоседливым ребенком. Вы найдете рекомендации на все случаи жизни: как

правильно хвалить, можно ли наказывать детей, как «расшифровывать» непослушание

и почему здоровую самооценку малыша важно заложить уже сейчас. Жаль, что эта

книга не появилась раньше — must read для родителей и тех, кто планирует

когда-нибудь ими стать.

«Дневникпофигиста. Тонкое искусство пофигизма на практике», Марк Мэнсон

Марк Мэнсон — автор мирового бестселлера

«Тонкое искусство пофигизма», который помог миллионам людей начать относится к

жизни чуть легче. Легкий язык, юмор и никаких наставлений — только личный опыт

Мэнсона. Он поступает против «позитивного мышления» и считает, что каждый из

нас имеет право на разочарования и неудачи. В них нет ничего страшного. Но

главное — автор делится инструментами, которые лично ему помогли обрести

душевное спокойствие, не переживать из-за каждой мелочи, не впадать в истерику

после ссоры с боссом или партнером, и прекратить «накручивать» себя. Книга

очень отрезвляет — большинство проблем не стоят наших нервов, и это важно

осознать.

«Терапия беспокойства. Как справляться сострахами, тревогами и паническими атаками без лекарств», Бернс Д. Дэвид

Одна из лучших книг, посвященных терапии

тревожного расстройства. Каждый человек сталкивается с этими состояниями:

беспокойство, мыслительная «жвачка», повышенная возбудимость и тревога. Доктор

медицины, психиатр и семейный психолог Бернс Д. Дэвид разработал эффективный

метод обретения душевного равновесия, основанный на приемах

когнитивно-поведенческой терапии. В этой книге вы найдете 40 техник для

снижения стресса и тревоги. С их помощью можно справиться с волнением перед

публичными выступлениями, паническими атаками и даже фобиями. Автор не отрицает

необходимость медикаментозного лечения в некоторых случаях, однако он

рекомендует сначала попытаться проработать психологические зажимы и найти

первоисточник проблем. Уделяйте практикам 10-15 минут в день — результат не

заставит себя ждать.

«Шпаргалка для ленивых любителей истории.Короли и королевы Англии», Александра Маринина

Вы наверняка знаете писательницу Александру

Маринину — еще в 1990-е она прославилась, как автор детективного цикла об

Анастасии Каменской. Теперь Маринина решила сменить жанр — перед вами ее новая

работа, посвященная истории Англии. Однако эта книга совсем не похожа на классическую

историческую литературу — автор не делает упор на датах и событиях, а просто

пересказывает самые яркие моменты из жизни королев и королей от Вильгельма

Завоевателя до Елизаветы II в легком, увлекательном стиле. Вы узнаете множество

интересных фактов о британских монархах и наверняка задумаетесь о роли одной

сильной личности в истории — похоже, что саму Маринину занимает именно эта

тема.

«Подлинная история Анны Карениной», ПавелБасинский

Интереснейшая книга литературоведа и

журналиста Павла Басинского для поклонников романа «Анна Каренина». Жаль, что в

школе нам не преподавали литературу так! Текст читается на одном дыхании: в нем

есть множество любопытных подробностей процесса создания романа и дворянского

быта, культурные и социальные особенности, которые объясняют поступки и

мотивацию героев. Почему Вронский был так холоден к Анне? Почему Каренина не

смогла полюбить собственную дочь? Можно ли считать самоубийство героини

единственным выходом, который предлагал Карениной социум? И почему едва

заметный муж Анны, Алексей Каренин, один из самых ярких героев книги? Самое

интересное, что автор предлагает альтернативный, нестандартный взгляд на

характеры и поведение персонажей. Книга дает возможность по-настоящему глубоко

изучить творчество Толстого — оно покажется еще более великим, чем вы думали!

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