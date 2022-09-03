Interia – из-за роста цен на энергоносители Польшу ждёт тяжёлая зима

Власти польских регионов не на шутку испуганы ростом цен на энергоносители, которые поднимаются до 700%. Как пишет Interia, уже сейчас ведутся разговоры о том, что может потребоваться закрытие офисов, бассейнов, катков, отключение иллюминации и городского освещения, а также организация пунктов обогрева для жителей.



AP

Из-за роста цен на энергоносители польские местные власти не на шутку испуганы. Как пишет Interia, рост цен достигает аж 700%, что, безусловно, сказывается на жителях. Уже сейчас ведутся разговоры о том, что может потребоваться закрытие офисов, бассейнов или катков, отключение иллюминации и городского освещения, организация пунктов обогрева для жителей.

Как продолжает издание, с 1 января 2023 года цены на энергоносители для местных властей взлетят. Только в случае города Цеханув счета за уличное освещение и энергию для зданий и городских объектов выросли на 8 миллионов злотых.

«Мы обязательно введём ограничения. Например, в отношении уличного освещения: возможно, будем выключать его ночью или уменьшать. Изменения также могут коснуться катков и бассейнов», — говорит Кшиштоф Косинский, глава города.

«Невозможно увеличить в десять раз цены на билеты, чтобы компенсировать расходы, связанные с функционированием таких объектов», — уточняет секретарь правления Союза польских городов.

О необходимости затянуть пояса говорит и Якуб Банашек, градоначальник Хелма.

«Мы, безусловно, будем экономить. Мы также ждём информации об обещанной государственной помощи, хотим узнать, какие это средства и на что они будут направлены, чтобы чётко планировать бюджет на следующий год», — добавляет чиновник.

Источник издания в польской правящей партии «Право и справедливость» рассказал журналистам, что ситуация сложная.

«Правительство знает, что плохо, когда цены подскочили на 700 процентов. Оппозиция скажет, что это наша вина, но так происходит во всём мире. Такова цена сырья. Сегодня всё производится с использованием энергии, и это проблема», — рассказал источник. Однако, отмечает издание, в официальных беседах с местными властями журналисты слышали, что не везде сокращения будут значительными, хотя счета у всех растут.

Лидером в экономии из-за энергетического кризиса оказывается город Валбжих. Во вторник на сессии горсовета весь пакет мероприятий объявил глава города Роман Шелемей.

«Мы отказываемся от отопления коридоров и общих пространств, в офисных помещениях будет температура до 18 градусов по Цельсию, — говорит чиновник. — На период осенне-зимнего сезона мы также объединяем различные отделы городских учреждений. Некоторые из отдельных объектов будут отапливаться только в той мере, в какой это необходимо для функционирования инфраструктуры».

Однако это не конец радикальных решений: в отопительный сезон Валбжих не сможет использовать один из бассейнов.

«Мы также вводим чрезвычайно строгие рекомендации в отношении директоров и руководителей учреждений, которые касаются отключения электроэнергии, использования различных устройств в нерабочее время, — заявляет Шелемей. — С 20:00 мы выключаем освещение исторических объектов, иллюминации, витрины. Мы открыты для новых интересных, а иногда, возможно, даже спорных предложений от местных жителей».

В городе также будет создано 26 точек обогрева, которые появятся в библиотеках, театрах, в старой шахте, конференц-залах, домах и клубах для пожилых людей, советах местных органов власти и образовательных учреждениях.

«Я бы хотел, чтобы то, что мы организуем, не понадобилось. Однако мы не можем ждать до последней минуты. Надеюсь, я ошибаюсь, но у нас около 15 тысяч жителей в возрасте 75 с лишним лет. Это люди, которые часто живут одни, особенно уязвимая группа, — говорит Шелемей. — Поэтому количество людей, имеющих проблемы с отоплением, может составлять до нескольких тысяч человек. Мы справились с наплывом двух тысяч беженцев, поэтому мобилизационные возможности велики».

Обогрев для жителей и экономия в рамках местного самоуправления — не единственная проблема этого города из Нижней Силезии. Зимой местным чиновникам придётся как-то сохранять знаменитый Княжеский замок и исторический Пальмовый дом, который был основан в начале XX века. В настоящее время там находятся 120-летние растения из разных климатических зон и континентов. Это очень важные объекты, однако неизвестно, переживут ли они отопительный сезон.

«Замок является третьим по величине в Польше. Мы подготовили программу по закрытию некоторых пространств, снижения отопления до минимума. Всё обслуживание будет сосредоточено в одном помещении», — сообщил Шелемей.

«В Пальмовом доме мы модернизировали отопление несколько лет назад, но это мало что меняет. В прошлом году у нас был счёт в размере 219 тысяч злотых, сейчас — 1,5 миллиона злотых. Это какая-то драма, что нам с этим делать?» — задаётся вопросом градоначальник.

И хотя случай Валбжиха кажется самым вопиющим на сегодняшний день, местные власти говорят, что нельзя исключать подобные действия по всей Польше.

«Когда мы смотрим на то, что происходит в западных странах, в том числе в Великобритании, на то, как тамошние правительства готовят общество к трудным временам, в том числе в условиях кризиса на энергетическом рынке, мы видим реалистичный, упреждающий и прагматичный подход. У нас продолжается бал, никто ни о чём не думает, — считает Кшиштоф Косинский. — Думают только местные власти, которые видят надвигающуюся бурю».

«Через неделю или две решения, подобные валбжихским, будут приниматься в других городах. Об этом нужно говорить с обществом, а не делать вид, что всё в порядке», — заявил секретарь Союза польских городов.