День Фаддея: что нельзя делать в праздник 3 сентября

История

В I веке в

сирийском городе Едесса некий Фаддей уверовал, услышав проповедь Иоанна Крестителя в Иерусалиме. Он последовал за Иисусом и стал одним из 70 апостолов. Апостол проповедовал в Сирии

и Месопотамии, основал два храма в Эдессе и в Вирите. Святой продолжал странствия

и обратил в веру многих жрецов и самого князя Авгаря.

Васса Аллонская также была родом из Едессы,

но жила на рубеже III–IV веков. Ее муж был языческим жрецом, но трех

сыновей Васса вырастила христианами. Узнав о вероисповедании, судьи предали

мученическим пыткам одного сына за другим. Саму же ее заключили в тюрьму и морили голодом. Васса не отреклась от веры

и была казнена проконсулом Македонским.

Традиции и приметы

Приметы в этот день связаны с наступающей осенью. Если

погода ясная — то еще четыре недели будет тепло. Пожелтели березы, значит ждать ранней

осени.

3 сентября в народном календаре — последний день сбора яблок. Плоды стоило не вытирать полотенцем, а оставить сушиться под навесом. Так, на кожуре оставался восковой налет для долгого хранения.

Крестьяне в этот день собирали лен, домашние —

квасили капусту.

Незамужним советовали 3 сентября провести дома у окна — мимо может пройти будущий муж.

Что нельзя делать 3 сентября

3 сентября в народном календаре — последний день сбора

яблок. Плоды стоило не вытирать полотенцем, а оставить сушиться под навесом.

Так, на кожуре оставался восковой налет для долгого хранения.

Нельзя слушать чужие советы и отпускать детей гулять без

взрослых.

В день яблочного сбора не готовили блюд из яблок. Иначе,

может случиться разлад.

3 сентября не приглашают и не ходят в гости кроме

родственников, а то не избежать конфликта и неприятностей.