 

День Фаддея: что нельзя делать в праздник 3 сентября

03.09.2022, 0:46, Разное
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История

В I веке в
сирийском городе Едесса некий Фаддей уверовал, услышав проповедь Иоанна Крестителя в Иерусалиме. Он последовал за Иисусом и стал одним из 70 апостолов. Апостол проповедовал в Сирии
и Месопотамии, основал два храма в Эдессе и в Вирите. Святой продолжал странствия
и обратил в веру многих жрецов и самого князя Авгаря.

Васса Аллонская также была родом из Едессы,
но жила на рубеже III–IV веков. Ее муж был языческим жрецом, но трех
сыновей Васса вырастила христианами. Узнав о вероисповедании, судьи предали
мученическим пыткам одного сына за другим. Саму же ее заключили в тюрьму и морили голодом. Васса не отреклась от веры
и была казнена проконсулом Македонским.

Традиции и приметы

Приметы в этот день связаны с наступающей осенью. Если
погода ясная — то еще четыре недели будет тепло. Пожелтели березы, значит ждать ранней
осени.

3 сентября в народном календаре — последний день сбора яблок. Плоды стоило не вытирать полотенцем, а оставить сушиться под навесом. Так, на кожуре оставался восковой налет для долгого хранения.

Крестьяне в этот день собирали лен, домашние —
квасили капусту.

Незамужним советовали 3 сентября провести дома у окна — мимо может пройти будущий муж.

Что нельзя делать 3 сентября

3 сентября в народном календаре — последний день сбора
яблок. Плоды стоило не вытирать полотенцем, а оставить сушиться под навесом.
Так, на кожуре оставался восковой налет для долгого хранения.

Нельзя слушать чужие советы и отпускать детей гулять без
взрослых.

В день яблочного сбора не готовили блюд из яблок. Иначе,
может случиться разлад.

3 сентября не приглашают и не ходят в гости кроме
родственников, а то не избежать конфликта и неприятностей.


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