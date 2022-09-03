CNBC News – установление потолка цен на российскую нефть грозит болезненными последствиям

Министры финансов «Большой семёрки» согласовали установление потолка цен на российскую нефть, пишет CNBC News. Аналитики предупреждают, что такие меры могут иметь негативные последствия, если к режиму ограничений не присоединятся Китай и Индия — основные потребители нефти из России, пишет издание.



AP

В пятницу министры финансов стран «Большой семёрки» — США, Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Японии — согласовали план реализации механизма ограничения цен на экспорт российской нефти, чтобы защитить потребителей в условиях резкого роста цен на энергоносители, пишет CNBC News, добавляя, что другая цель G7 — ограничение возможностей РФ по финансированию специальной военной операции.

Издание сообщает, что министры выступили с совместным заявлением, отметив, что для претворения в жизнь инициативы необходимо «единодушие» всех 27 государств Европейского союза, поскольку график введения соответствующих мер необходимо согласовать с реализацией шестого пакета антироссийских санкций. На фоне этих новостей цена на нефть марки Brent поднялась на 2,7% — до 94,89 доллара за баррель.

Суть плана G7 по введению ограничений заключается в установлении предельных цен на поставки нефти из России. Эффективность и влияние механизма ограничения цен будут тщательно отслеживаться и пересматриваться по мере необходимости, приводит выдержку из заявления CNBC News. Накануне российская сторона предупредила, что прекратит продажу нефти странам, которые решат установить предел цены на экспорт энергоносителей, подчеркнув, что подобные меры могут привести к серьёзной дестабилизации мирового рынка нефти.

Издание приводит данные Международного энергетического агентства, которые демонстрируют, что экспорт российской нефти в июне упал до 7,4 миллионов баррелей в сутки — самого низкого показателя с августа прошлого года. В статье подчёркивается, что, несмотря на снижение объёмов экспорта, доходы РФ выросли на $700 миллионов в месячном исчислении. Это произошло благодаря выросшим ценам на нефть — её экспорт возрос до $20,4 млрд, что на 40% больше среднегодового показателя за 2021 год.



CNBC News отмечает, что аналитики и эксперты в области энергетики настроены в отношении инициативы установления предела цены весьма скептически. В случае если ключевые покупатели РФ — Индия и Китай — не присоединятся к механизму ограничений, то такие меры могут привести к болезненным последствиям.