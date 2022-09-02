Вторая мировая война. Хронология

Формально вторая мировая война продолжалась с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. В ней принимали участие 57 стран. Общая численность населения государств, ввергнутых в войну, превышала 1,7 млрд человек. Общие потери, по разным оценкам, составляют от 50 до 80 млн погибших с учетом и военных, и гражданского населения.

Хронология событий:

18 сентября 1931 года Нападение Японии на Маньчжурию.

2 октября 1935-май 1936 года. Вторжение фашистской Италии в Эфиопию, ее завоевание и аннексия.

25 октября – 1 ноября 1936 года 25 октября нацистская Германия и фашистская Италия заключили договор о сотрудничестве. 1 ноября было объявлено о создании «Оси Рим-Берлин».

25 ноября 1936 года Нацистская Германия и империалистическая Япония заключили Антикоминтерновский пакт. Он был направлен против СССР и международного коммунистического движения.

7 июля 1937 года Япония вторглась в Китай.

26 ноября 1937 года Италия присоединилась к Антикоминтерновскому пакту Германии и Японии.

11-13 марта 1938 года Германия присоединила Австрию (так называемый аншлюс).

9 сентября 1938 года Германия, Италия, Великобритания и Франция подписали Мюнхенское соглашение, обязывающее Чехословацкую республику уступить нацистской Германии Судетскую область (где находились ключевые чехословацкие оборонительные сооружения).

14-15 марта 1939 года Под давлением Германии словаки объявили о своей независимости и создали Словацкую республику. Немцы нарушили Мюнхенское соглашение, оккупировав остатки чешских земель и создали Протекторат Богемии и Моравии.

31 марта 1939 года Франция и Великобритания предоставили гарантии неприкосновенности границ Польского государства.

7-15 апреля 1939 года Нападение фашистской Италии на Албанию, ее аннексия.

23 августа 1939 года Нацистская Германия и Советский Союз подписали пакт о ненападении и секретный протокол к нему, по которому Восточная Европа разделялась на сферы влияния.

1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу, началась Вторая мировая война в Европе.

3 сентября 1939 года Выполняя свои обязательства перед Польшей, Великобритания и Франция объявили войну Германии.

17 сентября 1939 года Советский Союз вторгся в Польшу с востока. Польское правительство отправилось в изгнание: сначала через Румынию во Францию, затем в Великобританию.

27-29 сентября 1939 года 27 сентября пала Варшава. Германия и Советский Союз разделяют Польшу между собой.

30 ноября 1939 года – 12 марта 1940 года Советский Союз напал на Финляндию, развязав так называемую Зимнюю войну. Финны запросили перемирие и были вынуждены уступить Советскому Союзу северный берег Ладожского озера. Также они уступили небольшой участок побережья Северного Ледовитого океана.

9 апреля – 9 июня 1940 года Германия вторглась в Данию и Норвегию. Дания капитулировала в день нападения. Норвегия сопротивлялась до 9 июня.

10 мая – 22 июня 1940 года Германия напала на Западную Европу: Францию и нейтральные страны Бенилюкса (Бельгию, Нидерланды и Люксембург). Люксембург был оккупирован 10 мая; Нидерланды капитулировали 14 мая; Бельгия — 28 мая. 22 июня Франция подписала соглашение о перемирии, согласно которому германские войска оккупировали северную часть страны и все атлантическое побережье. В южной части Франции был установлен коллаборационистский режим со столицей в городе Виши.

10 июня 1940 года Вступление Италии в войну. 21 июня Италия вторглась в южную Францию.

28 июня 1940 года СССР принудил Румынию уступить восточную область Бессарабии и северную часть Буковины Советской Украине.

14 июня – 6 августа 1940 года 14-18 июня Советский Союз оккупировали страны Балтии (Эстонию, Латвию и Литву). 14-15 июля он устроил в каждом из них коммунистический переворот, а затем, 3-6 августа, присоединил их в качестве советских республик.

10 июля – 31 октября 1940 года Война в воздухе против Англии, известная как Битва за Британию, завершившаяся поражением нацистской Германии.

30 августа 1940 года Второй Венский арбитраж: Германия и Италия приняли решение разделить спорную Трансильванию между Румынией и Венгрией. Потеря северной Трансильвании привела к тому, что румынский король Кароль II отрекся от престола в пользу своего сына Михая. К власти пришел диктаторский режим генерала Иона Антонеску.

13 сентября 1940 года Нападение Италии т на находящийся под контролем Британии Египет с территории подконтрольной итальянцам Ливии.

27 сентября 1940 года Германия, Италия и Япония подписали Трехсторонний пакт.

Октябрь 1940 года 28 октября Италия вторглась в Грецию с территории Албании.

Ноябрь 1940 года К германской коалиции присоединилась Венгрия (20 ноября), Румыния (23 ноября) и Словакия (24 ноября).

Февраль 1941 года Германия направила в Северную Африку свой Африканский корпус с целью поддержки нерешительно действующих итальянцев.

1 марта 1941 года Болгария присоединилась к «Оси».

6 апреля-июнь 1941 года Германия, Италия, Венгрия и Болгария вторглись в Югославию и разделили ее. 17 апреля капитулировала Югославия. . Германия и Болгария нападали на Грецию, помогая итальянцам. Греция прекратила сопротивление в начале июня 1941 года.

10 апреля 1941 года Лидеры террористического движения усташей провозгласили так называемое Независимое государство Хорватия. Немедленно признанное Германией и Италией, новое государство включало в себя также Боснию и Герцеговину. Хорватия официально присоединилась к государствам «Оси» 15 июня 1941 года.

22 июня – ноябрь 1941 года Нацистская Германия и ее союзники (за исключением Болгарии) напали на Советский Союз. Финляндия, стремясь вернуть потерянные во время Зимней войны территории, присоединилась к «Оси» непосредственно перед вторжением. Немцы быстро захватили прибалтийские государства и уже к сентябрю при поддержке присоединившихся финнов осадили Ленинград (Санкт-Петербург). На центральном фронте германские войска в начале августа заняли Смоленск и к октябрю подошли к Москве. На юге германские и румынские войска в сентябре захватили Киев, а в ноябре — Ростов-на-Дону.

6 декабря 1941 года Предпринятое Советским Союзом контрнаступление заставило гитлеровцев в беспорядке отступить от Москвы.

7 декабря 1941 года Япония напала на Перл-Харбор.

8 декабря 1941 года США объявила войну Японии и вступила во Вторую мировую войну. Японские войска высадились на Филиппинах, во французском Индокитае (Вьетнам, Лаос, Камбоджа) и в британском Сингапуре. К апрелю 1942 года японцы оккупировали Филиппины, Индокитай и Сингапур, к маю была взята под контроль Бирма.

11-13 декабря 1941 года Нацистская Германия и ее союзники объявили войну Соединенным Штатам.

30 мая 1942 года – май 1945 года Бомбардировка Кельна британцами. Таким образом военные действия впервые были перенесены на территорию самой Германии. В последующие три года англо-американская авиация почти полностью разрушила крупные города Германии.

Июнь 1942 года Военно-морские силы США останавливали продвижение японского флота в центральной части Тихого океана возле островов Мидуэй.

28 июня – сентябрь 1942 года Германия и ее союзники предприняли новое наступление в Советском Союзе. Германские войска к середине сентября пробились к Сталинграду (Волгограду) на Волге и вторглись на Кавказ, предварительно захватив Крымский полуостров. В Северной Африке немецкие силы вступили в Египет. Это наивысшая точка военного успеха Германии во Второй мировой войне.

7 августа – 9 февраля 1943 года Союзные войска перешли в первое контрнаступление против японцев: высадка и захват Тулаги, Флориды и Гуадалканала в архипелаге Соломоновых островов.

23-24 октября 1942 года Британская армия нанесла поражение Германии и Италии в битве при Эль-Аламейне (Египет), принудив войска фашистского блока к беспорядочному отступлению через Ливию к восточной границе Туниса.

8 ноября 1942 года Американские и британские войска высадились в нескольких местах на побережье Алжира и Марокко во французской Северной Африке. Неудачная попытка вишистской французской армии помешать вторжению позволила Союзникам быстро достигнуть западной границы Туниса и привела к тому, что 11 ноября Германия оккупировала южную Францию.

23 ноября 1942 года – 2 февраля 1943 года Контрнаступление Советской армии , прорыв линии фронта венгерских и румынских войск к северо-западу и юго-западу от Сталинграда и окружениет в городе германской Шестой армии. Остатки Шестой армии, которой Гитлер запретил отступать или пытаться вырваться из окружения, капитулировали 30 января и 2 февраля 1943 года.

13 мая 1943 года Войска фашистского блока в Тунисе сдались Союзникам, на этом североафриканская кампания закончилась.

5 июля 1943 года Германские войска предприняли массированную танковую атаку под советским городом Курском. Советская армия в течение недели отразила атаку, а затем перешла в наступление.

10 июля 1943 года Американские и британские войска высадились на Сицилии. К середине августа Союзники взяли Сицилию под свой контроль.

25 июля 1943 года Большой совет итальянской фашистской партии сместил Бенито Муссолини и поручил маршалу Пьетро Бадольо сформировать новое правительство.

8 сентября 1943 года Правительство Бадольо безоговорочно капитулировало перед Союзниками. Германия немедленно захватила контроль над Римом и северной Италией, установив марионеточный режим во главе с Муссолини, который был освобожден из заключения германским диверсионным отрядом 12 сентября.

9 сентября 1943 года Союзные войска высадились на побережье Салерно возле Неаполя.

6 ноября 1943 года Советская армия выгнала нацистов из Киева.

22 января 1944 года Союзные войска успешно высадились возле Анцио, чуть южнее Рима.

19 марта 1944 года Предупреждая намерение Венгрии выйти из коалиции «Оси», Германия оккупировала Венгрию и заставила ее правителя, адмирала Миклоша Хорти, назначить прогерманского премьер-министра.

4 июня 1944 года Союзные войска освободили Рим. Англо-американские бомбардировщики впервые поразили цели, расположенные в восточной Германии; это продолжалось шесть недель.

6 июня 1944 года Британские, американские и канадские войска успешно высадились на побережье Нормандии (Франция), открыв Второй фронт против Германии.

22 июня 1944 года Советские войска начали массированное наступление в восточной Белоруссии (Беларуси), уничтожив германскую армию группы «Центр», и к 1 августа направились на запад, к реке Висле и Варшаве (центральная Польша).

25 июля 1944 года Армия Союзников прорвалась с плацдарма в Нормандии и продвинулась на восток по направлению к Парижу.

1 августа – 5 октября 1944 года Армия Крайова (польское антикоммунистическое сопротивление) подняла восстание против германского режима, пытаясь освободить Варшаву до подхода Советских войск. Продвижение советской армии приостановилось на восточном берегу Вислы. 5 октября остатки сражавшейся в Варшаве Армии Крайовы сдались немцам.

15 августа 1944 года Союзные войска высадились в южной Франции недалеко от Ниццы и быстро продвинулись на северо-восток, к Рейну.

20-25 августа 1944 года Союзные войска достигли Парижа. 25 августа Французская Свободная армия при поддержке Союзных войск вступила в Париж. К сентябрю Союзники достигли германской границы. К декабрю практически вся Франция, большая часть Бельгии и часть южных Нидерландов были освобождены.

23 августа 1944 года Появление советской армии на реке Прут побуждает румынскую оппозицию свергнуть режим Антонеску. Новое правительство заключило перемирие и незамедлительно перешло на сторону Союзников. Такой поворот румынской политики заставил Болгарию сдаться 8 сентября, а Германию — покинуть территорию Греции, Албании и южной Югославии в октябре.

29 августа-28 октября 1944 года Подпольные отряды словацкого Сопротивления под руководством Словацкого национального совета, в который вошли как коммунисты, так и антикоммунисты, подняли восстание против германских властей и местного фашистского режима. В конце октября немцы захватили город Банска Бистрица, где находится штаб восставших, и подавили организованное сопротивление.

4 сентября 1944 года Финляндия согласилась на перемирие с Советским Союзом и вывод немецких войск.

15 октября 1944 года Венгерская фашистская партия «Скрещенные стрелы» совершила прогерманский государственный переворот, чтобы помешать венгерскому правительству начать переговоры с Советским Союзом о капитуляции.

20 октября 1944 года Американские войска высадились на Филиппинах.

16 декабря 1944 года Германия предприняла на западном фронте последнее наступление, известное как Арденнское сражение, пытаясь отвоевать Бельгию и разделить силы Союзников, размещенные вдоль германской границы. К 1 января 1945 года немцы были вынуждены отступить.

12 января 1945 года Советская армия предпринимает новое наступление, в январе она освободила Варшаву и Краков. 13 февраля после двухмесячной осады был захвачен Будапешт; в начале апреля красноармейцы выгнали из Венгрии немцев и венгерских коллаборационистов.

7 марта 1945 года Американские войска пересекли Рейн под Ремагеном.

4 апреля 1945 года Взятие Братиславы вынудило Словакию капитулировать.

13 апреля 1945 года Советская армия захватило Вену.

16 апреля 1945 года Советские войска перешли в решающее наступление, окружив Берлин.

Апрель 1945 года Партизанские отряды под руководством лидера югославских коммунистов Иосипа Броз Тито захватили Загреб и свергли режим усташей. Руководители партии усташей бежали в Италию и Австрию.

30 апреля 1945 года Гитлер совершил самоубийство.

7-8 мая 1945 года 7 мая в Реймсе представитель Германии подписал акт о безоговорочной капитуляции в штабе американского генерала Дуайта Д. Эйзенхауэра, командира сил Союзников в северо-восточной Европе. Капитуляция вступила в силу 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени.

8 мая 1945 года Представители Германии подписывают второй очень похожий документ о капитуляции в Берлине. Он также вступил в силу 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени. По московскому времени акт вступил в силу после полуночи, 9 мая.

Май 1945 года Союзные войска захватили Окинаву, последний остров на пути к Японскому архипелагу.

6 августа 1945 года Соединенные Штаты сбросили атомную бомбу на Хиросиму.

8 августа 1945 года Советский Союз объявил войну Японии и вторгся в Маньчжурию.

9 августа 1945 года Соединенные Штаты сбросили атомную бомбу на Нагасаки.

2 сентября 1945 года Япония, согласившись на условия безоговорочной капитуляции еще 14 августа 1945 года, официально капитулировала, тем самым поставив точку во Второй мировой войне.