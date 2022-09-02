 

Министр культуры Украины выступил против закрытия музея Булгакова

02.09.2022, 23:40, Новости дня
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Музей писателя Михаила Булгакова в Киеве «трогать не стоит», сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Ткаченко не понимает, «чем союзу писателей помешал музей Булгакова в Киеве». Он подчеркнул, что «Булгаков – киевлянин». «Да, у него были в некоторых произведениях, художественных, подчеркиваю, реплики определенных героев относительно освободительной борьбы Украины в начале ХХ века», – сказал министр.

Как сообщил Ткаченко, «музей здесь точно не виноват», как и памятник. Он считает, что «союзу есть чем заняться, чем решать вопросы музея Булгакова», передает ТАСС со ссылкой на УНИАН.

Напомним, национальный союз писателей Украины потребовал закрыть музей русского писателя Михаила Булгакова в Киеве и вместо него создать музей украинского композитора Александра Кошица. Со здания Учебно-научного института филологии Киевского национального университета сняли мемориальную доску Булгакову. Работники музея запечатали пленкой бюст писателя, заявив, что с призывами закрыть музей это не связано.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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