Министр культуры Украины выступил против закрытия музея Булгакова

Музей писателя Михаила Булгакова в Киеве «трогать не стоит», сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Ткаченко не понимает, «чем союзу писателей помешал музей Булгакова в Киеве». Он подчеркнул, что «Булгаков – киевлянин». «Да, у него были в некоторых произведениях, художественных, подчеркиваю, реплики определенных героев относительно освободительной борьбы Украины в начале ХХ века», – сказал министр.

Как сообщил Ткаченко, «музей здесь точно не виноват», как и памятник. Он считает, что «союзу есть чем заняться, чем решать вопросы музея Булгакова», передает ТАСС со ссылкой на УНИАН.

Напомним, национальный союз писателей Украины потребовал закрыть музей русского писателя Михаила Булгакова в Киеве и вместо него создать музей украинского композитора Александра Кошица. Со здания Учебно-научного института филологии Киевского национального университета сняли мемориальную доску Булгакову. Работники музея запечатали пленкой бюст писателя, заявив, что с призывами закрыть музей это не связано.

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