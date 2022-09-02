 

Siemens Energy выразила готовность принять участие в ремонте «Северного потока»

02.09.2022, 23:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Siemens Energy AG сейчас не занимается техническим обслуживанием газопровода «Северный поток», но готова принять участие, сообщил ее представитель.

В Siemens Energy заявили, что «на компрессорной станции «Портовая» имеется достаточно дополнительных турбин для работы «Северного потока». Компания сообщила, что «приняла к сведению последние сообщения» Газпрома, но «как производитель турбин» считает, что «такой вывод не является технической причиной для прекращения эксплуатации». 

В сообщении Siemens Energy сказано, что «такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте», это «рутинная операция в рамках работ по техническому обслуживанию». Утверждается, что в прошлом возникновение такого рода утечек не приводило к остановке эксплуатации, передает ТАСС.

Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09.20 / Пушков высмеял «героя» Байдена

11.11.21 / В ВОЗ рассказали, когда объявят об окончании пандемии коронавируса

25.06.22 / В Узбекистане предложили продлить срок полномочий президента до семи лет

16.02.21 / Украина станет первым государством, которое легализует цифровой паспорт – вице-премьер Федоров

25.10.20 / Компания Viltrox дала старт продажам новых объективов

05.08.20 / Коттедж Тинькова обокрали в Москве

11.11.20 / В МОН рассказали, сколько российских студентов приехали учиться в Украину в этом году

13.10.21 / Племянница Ротару – певица Sonya Kay презентовала первый альбом спустя полтора года после ухода со сцены

30.11.21 / Новый смартфон Realme 9i представят в январе

14.05.21 / Компания BMW отзывает в РФ 35 автомобилей из-за фонаря стоп-сигнала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика