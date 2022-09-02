Siemens Energy выразила готовность принять участие в ремонте «Северного потока»

Компания Siemens Energy AG сейчас не занимается техническим обслуживанием газопровода «Северный поток», но готова принять участие, сообщил ее представитель.

В Siemens Energy заявили, что «на компрессорной станции «Портовая» имеется достаточно дополнительных турбин для работы «Северного потока». Компания сообщила, что «приняла к сведению последние сообщения» Газпрома, но «как производитель турбин» считает, что «такой вывод не является технической причиной для прекращения эксплуатации».

В сообщении Siemens Energy сказано, что «такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте», это «рутинная операция в рамках работ по техническому обслуживанию». Утверждается, что в прошлом возникновение такого рода утечек не приводило к остановке эксплуатации, передает ТАСС.

Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.

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