 

Украинские военные обстреляли Запорожскую АЭС

02.09.2022, 23:40, Новости дня
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Вооруженные силы Украины возобновили обстрел Энергодара и Запорожской АЭС, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов сообщил в Telegram, что «в Энергодаре сегодня вечером снова громко». По его словам, «нацистским чертям неймется». «ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского!» – сообщил Рогов, уточнив, что «за последние два часа в районе Запорожской АЭС как минимум, четыре прилета «тяжелого».

Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работают шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, четыре специалиста покинут ее на следующей неделе, два сотрудника останутся на объекте в долгосрочной перспективе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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