Жителей Рязанской области предупредили о возвращении огненного шторма

Весьма напряженная ситуация в Рязанской области России. Лесные пожары угрожают населенным пунктам. Сейчас в регионе действует несколько горячих точек. Пятый канал сообщает, что огненный шторм может вернуться, поскольку прогнозируется сильный ветер.

Жители деревни Култуки, окутанной дымом, на случай эвакуации собрали вещи, дышат через ткани. Люди заметили, что огонь довольно распространяется довольно быстро. В горячих точках работают спасатели, на местах есть и журналисты, которые также следят за ситуацией.