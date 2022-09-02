 

“Корни в девяностых”: пожелавшую набить морду Пугачеву резко осадили

02.09.2022, 23:25, Разное
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Вернувшись в Россию, Алла Пугачева пообещала “набить морду одному человеку”. Такие слова она бросила во время недавней беседы с журналистами. В Сети теперь гадают, кому именно артистка угрожает. Некоторые вспомнили уже быльем поросший конфликт певицы с священнослужителем Андреем Ткачевым.

Напомним, как только Алла Борисовна отчалила за границу,
протоиерей заявил, что с нетерпением ждал этого. Мол, в стране сразу воздух отчистился. Пугачева отмалчиваться тогда не стала и записала видео, в котором назвала священнослужителя просто Андрюшей и богохульником, а также пообещала вернуться и разобраться с ним.

Публицист Михаил Шахназаров считает, что тогда Пугачева поступила неприлично. Он обратил внимание на культуру общения Аллы Борисовны. “Я понимаю, что корни в девяностых. Угрожать батюшке не комильфо”, – сказал журналист, резко осадив певицу. По его мнению, даже если у артистки были бы дружеские отношения с Ткачевым, называть его Андрюшей она не имеет права, тем более публично.

Напомним, Алла Пугачева вернулась в Россию на прошлой неделе – как и обещала, перед 1 сентября. Накануне артистка отвела сына Гарри и дочь Лизу в третий класс. Максим Галкин тем временем продолжает колесить по Европе в надежде заработать.


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