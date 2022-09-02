 

N-TV – немецкие либералы призвали к демонтажу «Северного потока — 2» и расширению санкций против России

02.09.2022, 22:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге потребовала демонтажа «Северного потока — 2», пишет N-TV. В программном документе партии утверждается, что строительство газопровода, который с самого начала являлся «геополитическим проектом Кремля», «вызвало сильное недовольство партнёров и привело к дипломатической изоляции Германии». Кроме того, либералы призвали и впредь «реагировать на действия РФ принятием экономических санкций».


AP

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге хочет наконец перевернуть страницу истории и закончить главу, посвящённую газопроводу «Северный поток — 2», пишет N-TV.  

«Как свободные демократы, мы требуем демонтажа «Северного потока — 2», а также скорейшей разработки концепции касательно правовых, технических и связанных с экологией гарантий», — говорится в программном документе партии, принятом на заседании в Бремене. Либералы также призвали как можно скорее сократить закупки всех энергоносителей и сырья из РФ и Белоруссии, насколько это позволит сделать экономическая ситуация в Германии.  

«С самого начала газопроводы «Северный поток» были геополитическим проектом Кремля, целью которого была изоляция Украины. Именно поэтому строительство газопровода «Северный поток — 2», в частности, вызвало сильное недовольство партнёров и привело к дипломатической изоляции Германии», — отмечается в документе. Кроме того, свободные демократы заверили Украину в дальнейшей поддержке.

Либералы призвали и впредь реагировать на действия РФ принятием экономических санкций. В документе отмечается, что санкции имеют эффект и первые результаты «уже видны». «Мы требуем расширения санкций против членов российского руководства и выступаем за выдворение из ЕС членов семей лиц, находящихся в санкционном списке, и лишение их виз», — подчёркивает фракция СвДП.

«Если отдельные страны, в том числе кандидаты на вступление в ЕС, будут обходить санкции или даже поставлять оружие России, это нельзя оставлять без последствий и возражений. Если кандидаты на вступление в ЕС будут обходить санкции, их необходимо лишить помощи, оказываемой перед присоединением», — призвали свободные демократы, передаёт N-TV.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02.22 / Мнение: Гладиаторы для Джонсона

24.06.22 / Скандалы: Танкеры с российской нефтью все чаще «исчезают» с радаров

28.01.22 / С 2024 года каждый новый компьютер должен быть оснащён процессором российского производства

03.01.22 / Мнение: Почему амиши так долго живут

15.07.21 / РПЦ подала в суд на Андрея Рублёва за украденную технологию мироточения

03.12.21 / Врач Уфимцева назвала самые бессмысленные анализы

25.02.22 / Лавров: Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности

09.07.22 / С отложным воротником или длинными рукавами. Какие платья в тренде в 2022 году

20.07.22 / Строительство спорткомплекса для училища олимпийского резерва в Восточном Измайлове завершено

12.08.20 / Загадочное существо на пляже Великобритании – еще один монстр из глубин океана?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика