N-TV – немецкие либералы призвали к демонтажу «Северного потока — 2» и расширению санкций против России

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге потребовала демонтажа «Северного потока — 2», пишет N-TV. В программном документе партии утверждается, что строительство газопровода, который с самого начала являлся «геополитическим проектом Кремля», «вызвало сильное недовольство партнёров и привело к дипломатической изоляции Германии». Кроме того, либералы призвали и впредь «реагировать на действия РФ принятием экономических санкций».



AP

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге хочет наконец перевернуть страницу истории и закончить главу, посвящённую газопроводу «Северный поток — 2», пишет N-TV.

«Как свободные демократы, мы требуем демонтажа «Северного потока — 2», а также скорейшей разработки концепции касательно правовых, технических и связанных с экологией гарантий», — говорится в программном документе партии, принятом на заседании в Бремене. Либералы также призвали как можно скорее сократить закупки всех энергоносителей и сырья из РФ и Белоруссии, насколько это позволит сделать экономическая ситуация в Германии.

«С самого начала газопроводы «Северный поток» были геополитическим проектом Кремля, целью которого была изоляция Украины. Именно поэтому строительство газопровода «Северный поток — 2», в частности, вызвало сильное недовольство партнёров и привело к дипломатической изоляции Германии», — отмечается в документе. Кроме того, свободные демократы заверили Украину в дальнейшей поддержке.

Либералы призвали и впредь реагировать на действия РФ принятием экономических санкций. В документе отмечается, что санкции имеют эффект и первые результаты «уже видны». «Мы требуем расширения санкций против членов российского руководства и выступаем за выдворение из ЕС членов семей лиц, находящихся в санкционном списке, и лишение их виз», — подчёркивает фракция СвДП.

«Если отдельные страны, в том числе кандидаты на вступление в ЕС, будут обходить санкции или даже поставлять оружие России, это нельзя оставлять без последствий и возражений. Если кандидаты на вступление в ЕС будут обходить санкции, их необходимо лишить помощи, оказываемой перед присоединением», — призвали свободные демократы, передаёт N-TV.