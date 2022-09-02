Какие выставки откроются в Москве в сентябре

В российской столице постоянно проходят всевозможные

мероприятия: спортивные конкурсы и интеллектуальные состязания, концерты и

лекции, масштабные фестивали и образовательные программы. В первый месяц осени

жителей и гостей Москвы ждут десять интересных выставок от музеев города.

В сентябре у учреждений культуры начинается новый сезон, и

они уже подготовили насыщенную программу. Свои двери перед посетителями откроют

Дом-музей Марины Цветаевой, Государственный музей А.С. Пушкина, музей-усадьба

“Кусково” и другие.

Юбилеи Отечественной войны 1812 года отметит музей-панорам

“Бородинская битва”. 3 сентября там откроется выставка, посвященная

110-летию со дня открытия панорамы “Бородино” кисти

художника-баталиста Франца Рубо. Он представил свой фундаментальный шедевр в

1912 году, когда вся Российская империя отмечала вековой юбилей победы. Кроме

того, в музее будут выставлены сувенирная продукция и юбилейные издания,

памятные медали в честь 150-летия победы в Отечественной войне, авторский

сценарий фильма “Война и мир” Сергея Бондарчука, тематические

скульптуры.

Также здесь 10 сентября откроется выставка, посвященная

истории усадьбы Останкино, подготовленная совместно с Московским

музеем-усадьбой “Останкино”.

7 сентября музей-усадьба “Кусково”

продемонстрирует путь эволюции одного из самых востребованных предметов быта.

Москвичей ожидает выставка комодов с говорящим названием “Спутники

комфорта”. Для посетителей будут представлены редкие предметы из фондов

музея-усадьбы: мебель, осветительные приборы, фарфор. Центральный экспонат —

комод французской королевы Марии-Антуанетты.

В Государственном музее — культурном центре

“Интеграция” имени Н.А. Островского с 8 сентября можно будет

ознакомиться с творениями мастеров деревянного зодчества. Уникальные экспонаты

собраны по всей России.

Собрание Государственного музея А.С. Пушкина насчитывает

более 166 тысяч единиц хранения. С новыми поступлениями гости и жители столицы

смогут ознакомиться с 9 сентября. Посетителей ждут предметы живописи,

скульптуры, мебель, а также книги и документы XIX века.

В Доме-музее Марины Цветаевой с 9 сентября москвичи смогут

подробнее узнать о необычайной судьбе дочери поэтессы. Выставка приурочена к

110-летию со дня рождения Ариадны Эфрон.

8 сентября в Доме русского зарубежья имени Александра

Солженицына посетителям расскажут о жизни и творчестве писателя Василия

Аксенова. На выставке в честь 90-летия автора будут представлены мемориальные

предметы, фотографии, книги, многочисленные архивные материалы.

Кроме того, 16 сентября здесь можно будет ознакомиться с

работами художника, иконописца Бориса Зворыкина. Выставка приурочена к

150-летию мастера.

Выставка Сергея Филатова “Я тебя слышу” в

Московском музее современного искусства откроется 13 сентября.

27 сентября в Государственном Дарвиновском музее начнет

работать выставка в честь 100-летия художницы Лии Хинштейн. Посетителям

представят ее работы в жанре анималистки.