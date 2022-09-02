В Москве пройдет международный фестиваль экстремальных видов спорта

Первый месяц осени богат на различные мероприятия. В

российской столице постоянно проходят масштабные фестивали и другие спортивные,

образовательные, а также развлекательные события. Сентябрь тоже не исключение.

Со 2 по 11 число жители и гости Москвы смогут посетить фестиваль экстремальных

видов спорта Grand Skate Tour.

Международный конкурс пройдет на ВДНХ. Его участниками

станут представители сразу 30 стран. Основной площадкой фестиваля будет

скейт-парк с трибунами. также для посетителей откроется маркет с молодежной

одеждой и аксессуарами. Кроме того, москвичи смогут принять участие в различных

мастер-классах и конкурсах.

Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, в

течение недели перед Днем города на выставке пройдут показательные выступления

и соревнования среди профессионалов и любителей. Гости фестиваля увидят трюки

на самокатах, роликах и скейтбордах.

“В состязаниях примут участие около шести тысяч

спортсменов из 30 стран. Основной площадкой фестиваля будет скейт-парк с

трибунами, который смонтировали перед павильоном № 57 на Главной аллее

ВДНХ”, – уточнила Наталья Сергунина.

Она также подчеркнула, что для гостей спортивного

мероприятия будут оборудованы фуд-корт и танцевальная площадка. К слову,

посещать площадки можно каждый день в течение всего фестиваля.

Так, 3 сентября участники посоревнуются мастерстве

управления самокатами в дисциплине Big Air. С 8 по 10 сентября на фестивале

будут бороться скейтбордисты в рамках батл Game of Skate. 11 сентября пройдут

мастер-классы по лонгборд-дансингу.

Также жители и гости российской столицы смогут принять

участие в конкурсе на лучшее видео. Для этого 5 сентября перед аркой главного

входа на ВДНХ установят арт-объект для катания в виде слова “Москва”.

8 сентября пройдет одно из самых зрелищных событий экстремального

фестиваля – ночной роллер-заезд. В нем примут участие сразу несколько тысяч

человек. Желающие присоединиться могут зарегистрироваться на сайте до 5

сентября.

Одним из важнейших событий международного фестиваля станет второй

форум новых олимпийских видов спорта и молодежных движений стран СНГ.

Участников примут Дом культуры, летний кинотеатр-лекторий и шахматный клуб.

Параллельно в павильоне № 18 “Республика Беларусь”

откроется выставка экспонатов минского “Скейт-музея СССР”. Посетители

увидят доски и эксклюзивные скейтборды, выпущенные ограниченным тиражом.