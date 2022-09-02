Появилась актуальная информация о ситуации на фронте в районе Кодемы

“Уточнил ситуацию по Кодеме у местных ополченцев. Подтвердили попытки укропов контратаковать, однако никакого усиления десантниками не было. На этом направлении – только “музыканты”, – сообщил он.

Боец ополчения также отметил, что, несмотря на появившиеся в телеграм-канале военкора Юрия Котенка сведения о прибытии десантников в этот район, на самом деле здесь зона ответственности «вагнеровцев» и никакого усиления не было.

Российские штурмовики из “Вагнера” вошли в Кодему в конце августа. Телеграм-канал GREY ZONE опубликовал кадры, на которых “музыканты” передают привет из населенного пункта, большая часть которого на тот момент уже занята.