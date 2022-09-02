 

Мнение: “Кольца власти”

02.09.2022, 20:15, Разное
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С оказией глянул новый "Властелин Колец" выходящий в виде сериала стоимостью полмиллиарда долларов. Это такой себе необязательный приквел, обязанный своим рождением желанием заработать много денег на известной фэнтезийной вселенной.

Как всем очевидно, данный продукт был обречен на сравнение с трилогией Джексона причем заведомо не в пользу продукта. Авторы это знали, поэтому еще на этапе съемок подчеркивали, что хотят всячески уйти от сравнения с "Властелином Колец" Джексона, но это наивная попытка. Подавляющая часть обзоров гарантировано будет сравнивать "Тогда" и "Сейчас", "ту Галадриэль" и "эту Галадриэль" и т.п.

По итогам ознакомления с первыми двумя сериями – выглядит как дорогостоящий фанфик по вселенной Толкиена. Денег вбухали много, часть этих денег видно на экране. Но эффекта вау, как было у Джексона тут нет. Достаточно стерильный CGI + попытки в панорамы аля Джексон.
Из сонма актеров запомнился разве что играющий короля Казад Дума. Остальные пока что выглядят достаточно безлико.

В итоге, несколько лучше чем ожидалось, но в целом звезд с неба не хватает.
Конечно, на фоне заниженной планки в виде того же "Колеса времени", и это сойдет, но заявки на какую-то нетленку тут пока что не просматривается.

Источник: Colonel Cassad


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