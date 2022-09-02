 

Мамочки как подружки – Личное мнение

02.09.2022, 20:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На школьные линейки детей Бородина и Самойлова припёрлись, вырядившись одинаково: припевочками.


Фото: Соцсети

Беленькие носочки, коротенькие платьица селянок в цветочек, поверх — жёсткие косухи.

Какой посыл сознательно или бессознательно хотели сообщить миру эти «мамочки как подружки»? Я — Лолита в пубертате, она же — юная бунтарка?

Сложно сказать.

Ксюндель вон опять с пеной у рта защищает своё право одеваться как подросток. Вопит: «Никого не слушайте! Если фигура позволяет, носите!»

Во-первых, Ксюндель, у тебя никогда не было, нет и не будет хорошей фигуры: каркас, извини, не тот. Пропорции, которые — основа любой фигуры, которую стоит с гордостью демонстрировать.

Во-вторых, ты, как обычно, упускаешь из виду одну деталь, в которой — дьявол: «А лицо-то позволяет?»

Так, например, будка Ксюнделя, не откорректорованная в фоторешопе до возраста новой пассии Курбанчика, выглядит на трудные 45+.


Фото: Соцсети

Это реально тётка. Ну, какие там могут быть гольфики-носочки? Какое подростковое мини в цветочек?

Чтобы адекватно одеться и не выглядеть посмешищем, нужно смотреть на себя объективно, а не через призму фоторедактора. Видеть всю себя, а не фокусировать внимание исключительно на отфотошопленном до неузнаваемости прянике.

Нет, я, конечно, понимаю: стареть не хочется никому. Но, в случае, с Бородиной, Самойловой и иже с ними мы, как мне кажется, имеем дело не с нежеланием стареть, а с нежеланием взрослеть.

И это нежелание взрослеть прорывается наружу и через образ Лолиты на линейке, когде тебе самой — под 40, и через уход от реальности в уютные иллюзии фотошопа.

Мама должна быть мамой — взрослым, ответственным человеком, а не жалкой пародией на японскую школьницу.

Ходили вчера на линейку? Как оделись? Как были одеты другие мамы?

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06.22 / Команду Формулы-1 Alpine-Renault переименуют в “Москвич”

11.10.21 / В течение 2022 года каждого российского чиновника обяжут написать статью об Украине

25.08.22 / Мнение: Вторичные санкции

11.08.22 / Le Monde – 150 литров в день — во французском Сейане вынуждены ограничивать расход воды из-за засухи

24.05.21 / Написал для проекта по мотивам замечательного доклада «Застой-2», который собрал Кирилл Рогов. В нем

12.08.22 / «Зима ярости» – немецкий чиновник предрёк Германии протесты и попытку госпереворота

21.08.20 / В России разработана БАД, позволяющая переваривать камни

25.12.20 / От белья для встречи Нового года до украшений с волшебством: праздничный fashion-дайджест

23.08.21 / «Лично руководил обороной Белого дома»: Александр Лукашенко рассказал о своём противодействии путчу ГКЧП

27.01.21 / «Жизненно важные органы не задеты» – Врачи спасли жизнь TikTok-блогеру, отпилившему себе голову бензопилой ради лайков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика