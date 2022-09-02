Мамочки как подружки – Личное мнение

На школьные линейки детей Бородина и Самойлова припёрлись, вырядившись одинаково: припевочками.



Фото: Соцсети

Беленькие носочки, коротенькие платьица селянок в цветочек, поверх — жёсткие косухи.

Какой посыл сознательно или бессознательно хотели сообщить миру эти «мамочки как подружки»? Я — Лолита в пубертате, она же — юная бунтарка?

Сложно сказать.

Ксюндель вон опять с пеной у рта защищает своё право одеваться как подросток. Вопит: «Никого не слушайте! Если фигура позволяет, носите!»

Во-первых, Ксюндель, у тебя никогда не было, нет и не будет хорошей фигуры: каркас, извини, не тот. Пропорции, которые — основа любой фигуры, которую стоит с гордостью демонстрировать.

Во-вторых, ты, как обычно, упускаешь из виду одну деталь, в которой — дьявол: «А лицо-то позволяет?»

Так, например, будка Ксюнделя, не откорректорованная в фоторешопе до возраста новой пассии Курбанчика, выглядит на трудные 45+.



Фото: Соцсети

Это реально тётка. Ну, какие там могут быть гольфики-носочки? Какое подростковое мини в цветочек?

Чтобы адекватно одеться и не выглядеть посмешищем, нужно смотреть на себя объективно, а не через призму фоторедактора. Видеть всю себя, а не фокусировать внимание исключительно на отфотошопленном до неузнаваемости прянике.

Нет, я, конечно, понимаю: стареть не хочется никому. Но, в случае, с Бородиной, Самойловой и иже с ними мы, как мне кажется, имеем дело не с нежеланием стареть, а с нежеланием взрослеть.

И это нежелание взрослеть прорывается наружу и через образ Лолиты на линейке, когде тебе самой — под 40, и через уход от реальности в уютные иллюзии фотошопа.

Мама должна быть мамой — взрослым, ответственным человеком, а не жалкой пародией на японскую школьницу.

Ходили вчера на линейку? Как оделись? Как были одеты другие мамы?

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