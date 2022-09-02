 

ЕК намерена добиваться введения потолка цен на российскую нефть во всем ЕС

02.09.2022, 19:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Европейская комиссия (ЕК) решила работать со странами Евросоюза, чтобы установить ограничение цен на нефть из России, согласованное странами Группы семи (G7), во всех государствах сообщества. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

«G7 будет работать над созданием широкой глобальной коалиции, чтобы окончательно согласовать структуру и уровень ограничения цен, и чтобы совместно реализовать эту меру для повышения ее эффективности. Комиссия сыграет свою полноценную роль в работе по достижению единогласия среди наших 27 государств-членов, чтобы реализовать такую меру в ЕС», – приводит текст заявления еврокомиссара ТАСС.

Ранее сообщалось, что министры финансов стран «Большой семерки» подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России.

По информации Bloomberg, в ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможное введение ограничений цен на российскую нефть в интересах американских компаний является абсурдом.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения потолка цен на трубопроводный газ из РФ Европа совсем лишится российского газа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07.20 / Грузовой терминал аэропорта Борисполь собираются строить осенью

02.09.20 / Кравчук: Фокин назначен в ТКГ указом президента. Я к этому абсолютно никакого отношения не имею

06.06.21 / Фонд Буша согласился принять 5 млн долларов от китайских лоббистов

29.07.20 / В Италии продлили чрезвычайное положение

11.07.21 / Ветеринар объяснил, как готовить питомцев к путешествию

16.05.21 / “Сейчас КВН закончился и что?” Зеленская сообщила, что ее мать говорила ей перед свадьбой

31.05.21 / В США создали робота, отвечающего на эмоции людей

13.02.22 / Победитель нацотбора на “Евровидение 2022” Алина Паш представила документы о легальном пересечении границы с Крымом

17.09.21 / Со следующего года правительство будет финансово помогать малообеспеченным открыть свой бизнес – Лазебная

22.06.21 / Цель провокаций против Витренко – обескровить противодействие “Северному потоку – 2” – эксперт Центра Разумкова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика