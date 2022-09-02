ЕК намерена добиваться введения потолка цен на российскую нефть во всем ЕС

Европейская комиссия (ЕК) решила работать со странами Евросоюза, чтобы установить ограничение цен на нефть из России, согласованное странами Группы семи (G7), во всех государствах сообщества. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

«G7 будет работать над созданием широкой глобальной коалиции, чтобы окончательно согласовать структуру и уровень ограничения цен, и чтобы совместно реализовать эту меру для повышения ее эффективности. Комиссия сыграет свою полноценную роль в работе по достижению единогласия среди наших 27 государств-членов, чтобы реализовать такую меру в ЕС», – приводит текст заявления еврокомиссара ТАСС.

Ранее сообщалось, что министры финансов стран «Большой семерки» подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России.

По информации Bloomberg, в ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможное введение ограничений цен на российскую нефть в интересах американских компаний является абсурдом.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения потолка цен на трубопроводный газ из РФ Европа совсем лишится российского газа.

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