В оборудовании «Северного потока» найдена неустранимая неполадка

При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате«Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия.

В ходе регламентных работ на газоперекачивающем агрегате (ГПА № 24) КС «Портовая», выполняемых совместно с представителями Siemens, Газпром обнаружил утечку масла, говорится в Telegram-канале холдинга.

В масле нашли примесь герметизирующего состава.

«Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№ 24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху. До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», – добавили в холдинге.

Ранее Газпром сообщал, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».

—