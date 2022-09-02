В Кишиневе предложили Санду согреться «Букетом Молдавии»

На стенах парламента и президентского дворца в Кишиневе появились световые проекции с посланиями к президенту Майе Санду.

На здания спроецировали портрет главы государства с меняющимися подписями: «Согрей себя «Букетом Молдавии!» и «Дров себе наруби!».

Ранее правительство Молдавии отказалось отключать уличное освещение по ночам для экономии подорожавшего газа после того, как эту идею не одобрило министерство внутренних дел.

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