 

В Кишиневе предложили Санду согреться «Букетом Молдавии»

02.09.2022, 19:25, Новости дня
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На стенах парламента и президентского дворца в Кишиневе появились световые проекции с посланиями к президенту Майе Санду.

На здания спроецировали портрет главы государства с меняющимися подписями: «Согрей себя «Букетом Молдавии!» и «Дров себе наруби!».

Ранее правительство Молдавии отказалось отключать уличное освещение по ночам для экономии подорожавшего газа после того, как эту идею не одобрило министерство внутренних дел.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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