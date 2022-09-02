“Проскочить, где полегче”: бестолковый Виторган отказался брать ответственность

Младший сын

Максима Виторгана от брака с Ксенией Собчак — Платон — живет в Тель-Авиве. Там

же видели и Полину, дочь Виторгана от первого брака. Сам актер тоже перебрался

в Израиль, но в одиночестве. Говорят, что двухлетние отношения с актрисой Нино

Нинидзе закончились.

В одном из своих интервью

Максим поделился планами о съемках собственного фильма. Он хочет экранизировать

повесть “Поединок” Куприна. Это история о человеке с открытой

душой и сердцем нараспашку. Герой произведения бросился навстречу жизни и

потерял в итоге само желание жить.

Актер понимает, что для

съемок фильма нужно приложить больше усилий, чем в его актерской профессии. Это

главная причина откладывания съемок в долгий ящик. Максим признается, что ему

лень работать там, где труд оплачивается ниже, чем актерский,

поэтому он предпочитает “проскочить, где полегче”. К тому же, это большая ответственность.

Возможно,

Виторган ассоциирует себя с героем “Поединка”. После брака с Собчак

ни один, ни второй супруг не делились подробностями расставания, но так и норовят

подколоть друг друга. Так, под одним из постов в социальной сети, где сравнивали

уход компании IKEA с уходом бывшего —”Бестолковый и беспонтовый, только

нервы потрепал. Ушел бы навсегда” — Ксения написала, что у каждой есть

такой бывший. Как предполагают поклонники, именно Виторгана Собчак назвала бестолковым.