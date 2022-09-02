 

“Проскочить, где полегче”: бестолковый Виторган отказался брать ответственность

02.09.2022, 19:10, Разное
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Младший сын
Максима Виторгана от брака с Ксенией Собчак — Платон — живет в Тель-Авиве. Там
же видели и Полину, дочь Виторгана от первого брака. Сам актер тоже перебрался
в Израиль, но в одиночестве. Говорят, что двухлетние отношения с актрисой Нино
Нинидзе закончились.

В одном из своих интервью
Максим поделился планами о съемках собственного фильма. Он хочет экранизировать
повесть “Поединок” Куприна. Это история о человеке с открытой
душой и сердцем нараспашку. Герой произведения бросился навстречу жизни и
потерял в итоге само желание жить.

Актер понимает, что для
съемок фильма нужно приложить больше усилий, чем в его актерской профессии. Это
главная причина откладывания съемок в долгий ящик. Максим признается, что ему
лень работать там, где труд оплачивается ниже, чем актерский,
поэтому он предпочитает “проскочить, где полегче”. К тому же, это большая ответственность.

Возможно,
Виторган ассоциирует себя с героем “Поединка”. После брака с Собчак
ни один, ни второй супруг не делились подробностями расставания, но так и норовят
подколоть друг друга. Так, под одним из постов в социальной сети, где сравнивали
уход компании IKEA с уходом бывшего —”Бестолковый и беспонтовый, только
нервы потрепал. Ушел бы навсегда” — Ксения написала, что у каждой есть
такой бывший. Как предполагают поклонники, именно Виторгана Собчак назвала бестолковым.


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