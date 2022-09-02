«Он позволил народам Европы вновь обрести свободу»
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Заявление Нобелевского Комитета в связи с кончиной Михаила Горбачева.
Фото Валерия Завьялова и Юрия Лизунова /Фотохроника ТАСС
ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ
Норвежский Нобелевский комитет глубоко опечален кончиной Михаила Сергеевича Горбачева, последнего президента бывшего Советского Союза и лауреата Нобелевской премии мира 1990 года.
Господин Горбачев был удостоен премии за ведущую роль в процессах, которые привели к мирному окончанию холодной войны. Объявляя о присуждении премии в октябре 1990 года, Комитет подчеркнул решающий вклад господина Горбачева в эти процессы, включая важные инициативы в области контроля над вооружениями и укрепления международного доверия.
Наконец, Комитет удостоил его премии за то, что господин Горбачев привел советское общество к открытости и позволил народам Восточной Европы вновь обрести свободу.
Осло, 31 августа 2022 года
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Источник: Новая газета
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