Мнение: Благодарность немецкого народа Горбачёву, украинцы важнее немцев и ЕПС вместо ЕС

1. Реакция на смерть Михаила Горбачёва была предсказуема. Русские единственного президента СССР не любят, а вот на Западе политики и журналисты наперебой начали хвалить покойного Горбачёва за его исторические заслуги перед США и ЕС. Конкретно немцы любят Горбачёва за воссоединение Германии в 1990 году (ссылка):



Бывший председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет назвал немыслимым единство Германии без бывшего президента СССР Михаила Горбачева. «Может ли один человек изменить мир? Да. Может. Никакого насилия, никаких танков, вывод 350 тысяч советских солдат из Германии», — заявил он.

И действительно, в Германии поставили Горбачёву как минимум два памятника ещё при жизни. Объединение ФРГ и ГДР далось им почти даром, о чём предыдущие 45 лет они и мечтать не могли.

Чувства немцев по этому поводу понятны, Горбачёв для них герой-объединитель. Для СССР и России, однако, он не выпросил за вывод советских войск из Германии ни сравнимых по масштабу уступок, ни хотя бы надёжных письменных гарантий о нерасширении НАТО.

Через год после воссоединения Германии вместо немцев крупнейшим разъединённым народом Европы стали русские. После развала СССР за пределами России оказались, по распространённой оценке, 25 миллионов русских. Больше, чем 16 миллионов немцев в Восточной Германии. И Россия с этим покорно смирилась, готова была принять эту новую реальность – пока русских, оказавшихся за рубежом, ещё не слишком открыто угнетали (разве что на нацизм в Прибалтике пришлось прямо закрыть глаза).

При канцлерах Гельмуте Коле и Герхарде Шрёдере Германия вела себя по отношению к России относительно умеренно. Экономические связи у нас тогда успешно развивались, а украино-прибалтийских нацистов немцы поддерживали довольно осторожно.

Однако с годами Германия становилась всё более и более русофобской. Прямо сейчас немцы активно поддерживают разделение и угнетение русского народа, подпитывают поставками оружия его истребление… Кажется, добровольную сдачу Михаилом Горбачёвым интересов СССР немцы восприняли безо всякой благодарности к русским, как слабость.

2. Могут ли иностранцы для политика быть важнее собственных избирателей, собственных граждан? Вот поистине удивительное заявление для министра, казалось бы, демократического государства (ссылка):



Глава МИД Германии Анналена Бербок сочла, что продолжение поддержки жителей Украины для нее важнее мнения избирателей. Слова министра передает РИА Новости.

«Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины», — заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства.

3. Брать Украину в ЕС по-прежнему никто не собирается. Однако манипулировать Украиной ради продолжения борьбы с Россией и выдаивать из неё последние экономические и демографические соки в Евросоюзе совсем даже не против. Поэтому Германия и Франция задумались о создании нового блока, в который можно будет принять Украину, не допуская её в ЕС (ссылка):

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает идею президента Франции Эммануэля Макрона, который выступил с предложением о создании нового Европейского политического сообщества, которое бы позволило странам Евросоюза вести более тесный диалог с партнерами за пределами ЕС. Как заявил глава правительства Германии 29 августа, в сообщество должны быть приняты и новые государства.

По его мнению, ЕС не хватает форума, который бы позволил лидерам Евросоюза раз-два в год обсуждать со странами-партнерами центральные вопросы сотрудничества. Среди них — безопасность, энергетика, а также борьба с глобальным потеплением.

«Страны Западных Балкан, Украина, Молдавия и в дальнейшем Грузия должны стать частью ЕС», — подчеркнул Шольц, выступая в Карловом университете в Праге.

Максимум, на который может рассчитывать Украина в реальной перспективе, это участие в очередной международной переговорной площадке, не более того.