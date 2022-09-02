 

Москвичи смогут пожертвовать баллы программы “Миллион призов” на благотворительность

02.09.2022, 17:45, Разное
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Партнеры программы из числа благотворительных фондов помогают детям и взрослым с различными заболеваниями, многодетным семьям, ветеранам, воспитанникам детских домов, людям с ограниченными возможностями здоровья, животным.

Также перечислить средства можно в фонды содействия научным разработкам и культурно-просветительским проектам. Полный список доступен на сайте ag-vmeste.ru.

Программа “Миллион призов” проводилась уже четыре раза. Победители направили на благотворительность более 98 миллионов рублей. Например, фонд “Справедливая помощь доктора Лизы” организовал лечение и социальную реабилитацию людей, которые оказались в непростой жизненной ситуации.

Акция “Миллион призов” проходит для участников дистанционного голосования на выборах муниципальных депутатов Москвы. Розыгрыши состоятся 10, 11 и 12 сентября. Для участия нужно проголосовать онлайн до 20:00 накануне дня розыгрыша.

Победителей оповестят по СМС. Также участники смогут сами проверить, выиграл ли их код. Для этого нужно авторизоваться на сайте “Миллион призов”, необходима учетная запись на портале mos.ru.

Для участников онлайн-выборов разыграют 600 тысяч призов: 100 автомобилей и сертификаты на три, четыре, пять и 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю.

В этом году партнерами акции впервые стали 22 московских театра – “Современник”, Ленком Марка Захарова, Московский театр юного зрителя и другие.

Жители столицы будут выбирать муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. Проголосуют жители всех районов города, кроме Щукина и Троицкого и Новомосковского округов.


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