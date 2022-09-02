 

Политолог: 60% москвичей планируют голосовать онлайн на выборах 9-11 сентября

02.09.2022, 17:45, Разное
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По словам политолога, более 60% жителей столицы, имеющих избирательное право, намерены проголосовать онлайн. Система дистанционных выборов в Москве находится на высоком уровне, оценил Костин.

Эксперт указал на рост поддержки провластных партий и кандидатов. Он полагает, что в этом году “Единая Россия” может получить 50% голосов избирателей, что будет абсолютным рекордом.

Костин пояснил, что в обществе сложился патриотический консенсус вокруг специальной операции на Украине и необходимости противодействия санкционному давлению. Это дает преимущество связанным с главой государства политическим силам, уверен эксперт.

“Мы видим в столице рост поддержки президента, мэра Москвы и партии “Единая Россия”, – подчеркнул Костин.

Москвичи будут выбирать муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. Проголосуют жители всех районов города, кроме Щукина и Троицкого и Новомосковского округов.

Вместе с традиционным форматом выборы будут проходить онлайн. 26 августа, в столице состоялось тестовое электронное голосование. Специалисты проверили корректность работы всех компонентов и убедились, что интерфейс и все этапы голосования удобны и понятны пользователям и членам избирательных комиссий.


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