Собянин приказал продать с молотка суперкары, эвакуированные в ходе недавнего рейда

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что суперкары, эвакуированные в ходе недавнего рейда, будут проданы на благотворительном аукционе, а вырученные деньги он затем «перечислит детдому».

По словам градоначальника, он уже подписал соответствующий указ.

– Я готов не на словах, а делом доказывать, что справедливость для меня – не пустой звук. Это послужит для многих хорошим уроком, – сказал он.

Столичная пресса живо отреагировала на великодушный жест Собянина – популярные издания практически одновременно выпустили статьи под заголовками «Человек, которому не всё равно», «С широкой душой к людям», «Думать о детях. Думать о России». Независимые журналисты отмечают, что мэр столицы проявил социальную ответственность и доказал свою способность заботиться не только о Москве, но и о стране в целом.

– Такому политику, не раздумывая, можно вручить и бразды правления страной, если такая возможность представится. В нём кристаллизовались не только честность и ответственность, но и глубокое неравнодушие к судьбам простых, малых людей, – отмечает эксперт издания «Вечерняя Москва», по совместительству замглавы пресс-службы Собянина Кирилл Елтышев.

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