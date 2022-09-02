Мнение: На Европу надвигается лютая зима?
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Зампред Совбез России Дмитрий Медведев продолжает то ли пугать Европу, то ли переживать за Европу. Сегодня он написал в своем Telegram-канале, что Россия может оставить Европу без газа.
Дословно: «Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России», – заявила тётенька фон дер как там Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа 🔥 в Европе просто не будет.
отсюда
Хотя всего несколько дней назад, 28 августа в том же самом Telegram-канале два миллиона читателей прочитали медведевский текст «с теплыми пожеланиями» – With warm regards. Правда, тогда речь шла о газе за €5000 до конца 2022 года.
отсюда
Правда, и тогда была если и не угроза, то угрозка. В виде названия иллюстрации.
Признаюсь, сильно сомневаюсь, что Европа загнется без российского газа. И газовым шантажом Европу, думаю, не напугать…. Хотя европейские карикатуристы и троллят рисунками о надвигающейся на Европу зиме. То ли друг друга и своих поклонников, то ли Россию…
«Не страшно, что дома будет холодно. Снеговика слепим, не выходя из дома».
Рисунки отсюда и отсюда
Фотография Дмитрия Медведева отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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