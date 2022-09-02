 

Мячи на месте – Личное мнение

02.09.2022, 17:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Анечка Седокова, недавно показавшая прелести и мужу, и нам, третью неделю продолжает оправдываться.

Говорит, что похудела на 5 кг, но мячи на месте:


Фото: Соцсети

Что за мячи, я не совсем понимаю. Ягодицы она так называет или груди?

Впрочем, неважно. Главное, действует правильно: фотографии действительно стали чуть тоньше.

Кто-то скажет, что дело всё в фотошопе. Спорить не стану — похудеть за три недели действительно сложно. Но главное, сама Анечка всё понимает правильно — худеет.

А с помощью фоторедактора или на самом деле — нам-то какая разница?

Тут волноваться стоит только Янису-баскетболисту. Ему есть разница, а нам — нету.

Вы когда-нибудь говорили своим жёнам/мужьям, что неплохо бы им чуть-чуть скинуть жирочка? А вам говорили такое? И что, какая реакция?

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06.22 / Мнение: У посольства США сменился адрес

25.03.22 / Мнение: По новым данным разведки

01.10.20 / Кьяра Ферраньи ждет второго ребенка

30.12.21 / Итоги года. Плохие новости

27.08.22 / Френч с приставкой микро: свежая новинка в мире маникюра, которую обязательно надо попробовать этой осенью

15.07.22 / Мнение: Следующий пошел

01.11.21 / ЦРУ: Ури Геллер обладает экстрасенсорными способностями

14.01.22 / Мнение: Казаться и быть

25.05.21 / Успех в сохранении приводит к новым вызовам для находящихся под угрозой исчезновения горных горилл

17.01.22 / Мнение: Резервы роста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика