Мячи на месте – Личное мнение

Анечка Седокова, недавно показавшая прелести и мужу, и нам, третью неделю продолжает оправдываться.

Говорит, что похудела на 5 кг, но мячи на месте:



Фото: Соцсети

Что за мячи, я не совсем понимаю. Ягодицы она так называет или груди?

Впрочем, неважно. Главное, действует правильно: фотографии действительно стали чуть тоньше.

Кто-то скажет, что дело всё в фотошопе. Спорить не стану — похудеть за три недели действительно сложно. Но главное, сама Анечка всё понимает правильно — худеет.

А с помощью фоторедактора или на самом деле — нам-то какая разница?

Тут волноваться стоит только Янису-баскетболисту. Ему есть разница, а нам — нету.

Вы когда-нибудь говорили своим жёнам/мужьям, что неплохо бы им чуть-чуть скинуть жирочка? А вам говорили такое? И что, какая реакция?

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