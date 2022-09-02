Мнение: Сочувствие к курьерам, доплата за найм молодёжи и 10 секретов пунктуальных людей

1. Жульен Стебо пишет, как старшее поколение жалеет работающую молодёжь. А конкретно, представителей модной нынче профессии – различных курьеров и доставщиков еды (ссылка):



Мужчина в ленте очень посочувствовал доставщикам еды, мол, бедненькие, с коробками да на велосипедах по снегу, а потом ещё по этажам.

Прямо какое-то избалованное-девочковое. Молодые ребята работу работают, да, не очень легкую, не листовочки рекламные раздавать, не в офисе по клавишам стучать. Но ведь и не землю на морозе ломом долбить, не вагоны разгружать – нормальная подработка для молодых. Надо только приветствовать желание наших детей подзаработать, а не сидеть сутками в интернете или играть в стрелялки.

И кстати, недавно с одним разговорился, он порой по 50-60 тыщ имеет, и это у нас, на периферии. Все ли взрослые дядьки могут похвастаться таким доходом?

Я уж не буду вспоминать про БАМ, стройотряды, наши студенческие подработки, а вспомнить есть что:бывало, ехали после занятий на металлобазу и там до полуночи разгружали вагон с гвоздями, там каждый ящичек по 80 кг был. и хоть я был домашний, на полном родительском обеспечении, стремился иметь свои деньги, и родители это только приветствовали.

А теперь вот жалеем юношей, ах как им тяжело-то. И что поразительно, не тетенька какая-то чрезмерно милосердная, а дяденька, на вид, постарше меня даже будет.

2. Власти поощряют молодёжный труд, субсидируя приём на работу молодых людей (ссылка):



Правительство России расширило программу субсидирования найма сотрудников, в том числе это коснулось программы по трудоустройству молодых россиян в возрасте до 30 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Ранее власти приплачивали только за работу выпускников колледжей и вузов без опыта, молодых людей без среднего профессионального или высшего образования, инвалидов, детей-сирот и родителей несовершеннолетних детей. Нынешнее постановление снимает все ограничения, теперь программа касается всей ищущей работу молодежи.

Субсидия будет равняться трем минимальным размерам оплаты труда (МРОТ, с 1 июня 2022 МРОТ составляет 15 279 рублей) с учетом районного коэффициента плюс сумма страховых взносов. Первую выплату работодатель получает через месяц после трудоустройства сотрудника, вторую — через три месяца, третью — через полгода.

3. В Школе Капитализма я перечисляю 10 секретов пунктуальных людей. Цитирую из начала поста (ссылка):

Как-то я рассказал своему деду, что уволил сотрудника, который несколько раз сильно опоздал, подставив тем самым коллектив. Мой дед сказал, что я неправ, что с людьми надо помягче. Тогда я спросил деда, сколько раз он сам опаздывал в своей жизни на работу. «Ни разу», — немедленно ответил дед.

То поколение вообще опаздывать очень не любило, историки знают, почему. Сейчас к опозданиям относятся попроще, они считаются вариантом нормы. Общество расслабилось, живёт легко, с эдакой сытой и ленивой безмятежностью. Пунктуальный человек в наше время — не тот, кто не опаздывает вообще, а тот, кто опаздывает редко, и при этом не слишком сильно напрягает своими опозданиями других.

Но всё же пунктуальность — очень полезное качество и в наши спокойные дни. Пунктуальные люди обычно зарабатывают больше, и относятся к ним с уважением. Иногда именно дружба с часами может обеспечить вам карьерный рост или выгодный многомиллионный контракт. Вместе с тем сказать проще, чем сделать. Так-то почти все хотят приходить вовремя, идейных разгильдяев относительно мало. Но получается не у всех. Потому что одного желания тут мало — нужно ещё знать некоторые хитрости…