 

Беглов потерял позиции в «Национальном рейтинге глав регионов»

02.09.2022, 16:45, Разное
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По итогам работы в июле и августе губернатор Петербурга Александр Беглов вновь продемонстрировал падение позиций в различных рейтингах. В частности, «Национальный Рейтинг» глав регионов присвоил руководителю Северной столицы лишь 20 строчку в первой группе.

«Рейтинг Александра Беглова (город федерального значения Санкт-Петербург), проявил тренд к снижению в гораздо большей степени, чем это было в предыдущих исследованиях. Эксперты обращают внимание на то, что деятельность и сама фигура губернатора получают негативную подсветку и характеризуются далеко не лучшим информационным фоном», – пишут составители рейтинга.

Причем его позиции существенно ухудшаются от месяца к месяцу. За последнее время одним из значимых факторов, повлиявших на ухудшение рейтингов, эксперты назвали коллективный иск от граждан к правительству и ЗакСу Петербурга. Петербуржцы потребовали отменить закон о «Комплексном развитии территорий» (КРТ), который, по их мнению, нарушает Конституцию.

Кроме того, снизили позиции Беглова скандалы со сносом объектов культурного наследия, коррупционные дела и введенные главой города послабления для девелоперов при внесении изменений в Генплан. Не забыли эксперты и про скандал со срывом патриотической выставки о Мариуполе с участием чиновников из администрации Пушкинского района.


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