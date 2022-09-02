В библиотеке “Московской электронной школы” появились новые функции

В новом учебном году столичные школьники, их родители, а также учителя смогут пользоваться новыми сервисами библиотеки “Московской электронной школы”. Она действует в городе с 2016 года и является совместным проектом департамента образования и науки и департамента информационных технологий.

Пользователи библиотеки “МЭШ” смогут подписываться на любимых авторов и оперативно узнавать о новых публикациях. Для этого на цифровом портале создан раздел “Моя подписка”. Кроме того, у москвичей появилась возможность и сохранять фильтры и быстро найти необходимый материал по заданным параметрам.

Обновленный электронный клиент позволит сотрудникам образовательных учреждений быстрее обновлять учебные материалы для уроков, создавать цифровые домашние задания, а также делать их более разнообразными и интересными.

При этом школьники смогут на регулярной основе обновлять свою библиотеку материалов. Родители тоже смогут пользоваться цифровой платформой и помогать своим детям подбирать контент, необходимый для уроков и самостоятельного изучения.

Раздел “Мои подписки” доступен на главной странице библиотеки “Московской электронной школы”. Открыть список любимых авторов можно всего за один клик. Для пополнения перечня доступен поиск. Рядом с именем автора указано количество опубликованных материалов, который позволит узнать и о новом контенте.

Функция сохранения фильтров поиска позволит пользователям возвращаться к необходимому набору параметров даже после прерванного сеанса. Важно отметить, что созданным списком фильтров в библиотеке “МЭШ” можно управлять: редактировать название, изменять фон, последовательность отображения на странице.