Закон выше фамилии: Верховный суд обязал родственников Чкалова покинуть чужой участок

Дача от государства

Чкалов трагически погиб 15 декабря 1938 года во время испытательного полета на самолете И-180. После смерти летчика постановлением СНК СССР от 27.12.1938 его матери, жене и детям предоставили в пользование дачу в Серебряном Бору, а также пенсию и персонального водителя.

В то время семья Чкалова жила в подаренной государством просторной квартире в центре Москвы. Постепенно дача в Серебряном Бору стала местом их постоянного проживания и обросла многочисленными постройками.

В постановлении СНК речь шла именно о предоставлении дачи в пользовании, а не о передаче прав собственности. В официальных документах четко прописывалось – кто конкретно из членов семьи Чкалова может временно занимать жилое помещение.

Дача в Серебряном Бору находились на балансе Московского городского предприятия дачного хозяйства, которое затем преобразовали в АО “Мосдачтрест”. Аренда домов была безвозмездной: собственник в лице государства оплачивало налоги и коммунальные платежи.

Громкая фамилия выше закона?

Интернет-газета “Ридус” отмечает, что потомки летчика неоднократно пытались перевести дачу в свою собственность. Они обращались в суды разных инстанций, но в соответствии с законодательством органы правосудия не удовлетворили ни одного иска.

“Конечно, они понимали, что пользование — это не владение, это совершенно разные вещи, но всерьез считали, что путь от одного пункта в другой застелен связями и фамилией, а закон… это для всех остальных, не-чкаловых”, – пишут журналисты.

При этом потомки Чкалова явно не бедствуют, чтобы цепляться мертвой хваткой за дачу в Серебряном Бору. Ранее издание “Лента.ру” сообщало, что Чкаловым была предоставлена элитная квартира на Новинском бульваре в центре Москвы. “Недалеко от центра, но уже с другой стороны Кремля в Большом Казенном переулке расположена 72-метровая квартира самой Ольги Чкаловой”, – писали журналисты.

Судебное разбирательство

В 2020 году дачу в Серебряном Бору приобрела компания АО “БОН Инвестиции”. Тогда же было установлено, что там не проживает ни один из членов семьи летчика, которому распоряжением СНК разрешили пользоваться дачей.

Домом пользовались дальние родственники Чкалова, имеющие жилье и прописку в разных местах столицы. Всего 13 человек. Ольга – единственная дочь Летчика – там не проживает. Она сообщила СМИ, что ее семья проживает в садовом товариществе “Чистые пруды” в поселении Первомайское.

У нового владельца участка не получилось урегулировать правовые вопросы законности проживания потомков Чкалова на своей собственности. Последовало обращение в суд с иском о выселении.

Обращение к Мишустину

В мае 2022 года дочь Чкалова обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину и попросила решить вопрос в пользу ее семьи. В противном случае она пригрозила забрать прах героя из Кремлевской стены.

“В письме Ольга не отрицает, что суд встал на сторону прав владельца участка с домом, но обвиняет судебную систему в ее дискредитации. Надо сказать, что и ранее суды, где участвовали Чкаловы, выносили решения не в пользу семьи. Например, потомки судились за товарный знак, но доказать право наследников не смогли”, – отмечает “Ридус”.

Вердикт суда

Хорошевский районный суд Москвы удовлетворил иск о выселении Чкаловых с дачи. Затем в апелляционной инстанции родственники летчика отстояли право на безвозмездное пользование.

Но вышестоящий кассационный суд отменил это решение и обязал передать дачу законному собственнику. Точку в споре поставил Верховный суд. Он поддержал решение о выселении потомков Чкалова с дачи в Серебряном Бору.

“Суд отметил, что вступившими в силу решениями было установлено, что у Чкаловых не возникало право владения и бессрочного безвозмездного пользования в отношении недвижимого имущества, а судебными актами определено, что у них не имеется законных оснований для возникновения права собственности на земельный участок и дачу по приобретательской давности. При этом Чкаловы имеют иное место жительства, куда и могут вернуться после выселения”, – сообщает “Ридус”.