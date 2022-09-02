 

Путин обсудил с Совбезом оснащение пунктов пропуска через границу России

02.09.2022, 15:54, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин провел совещание с Совбезом, обсуждались вопросы обустройства и оснащения пунктов пропуска через госграницу России.

«У нас сегодня в повестке дня вопрос, который имеет прямое отношение и к безопасности, и к экономике. Звучит он так: о мерах по повышению эффективности деятельности государственных органов в сфере обустройства и технического оснащения пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации», – передает его слова ТАСС.

После этого Путин предоставил слово для доклада вице-премьеру Денису Мантурову.

Ранее Путин поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова о создании для мигрантов адаптационных центров, подчеркнув, что они должны знать российские традиции, обычаи и законы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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