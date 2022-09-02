В Харьковской области начали выдавать российские автомобильные номера с кодом 188

В Харьковской области появились первые регистрационные номера на машины с российским кодом 188, сообщили в отделе ГИБДД города Купянска.

Получить новые номера или переоформить старые, украинские, смогут только те жители освобожденных территорий региона, которые ранее получили российское гражданство, сообщили в городском ГИБДД, передает РИА «Новости».

Выдачу проводят по упрощенной схеме, страховой полис и техосмотр для этого не нужен, нет необходимости растаможивать транспортное средство, но в последнем случае в свидетельстве будет стоять отметка о невозможности отчуждения автомобиля на территории России.

Вместе с номером меняется и водительское удостоверение с сохранением всех категорий, которые были в старых правах.

Номера с кодом 188 печатают в Белгородской области, они начинаются с серии А001АВ. Изготовление занимает не более недели.

«Самый первый регистрационный знак получил простой житель города Купянска, который раньше всех написал заявление. Остальные номера также будут выдаваться строго по очереди без каких-либо привилегий», – заключили в ГИБДД.

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